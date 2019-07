Na chovateľskom dni vo Vychylovke bude i súťaž v králičom hope

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nová Bystrica 14. júla (TASR) - Slovenské národné plemená hospodárskych zvierat v prostredí pôvodnej slovenskej dediny si môžu pozrieť návštevníci v nedeľu v Skanzene Vychylovka - Nová Bystrica. Štvrtý ročník prezentačnej výstavy ponúkne i vystúpenia folklórnych skupín, ukážky remeselnej a ľudovoumeleckej tvorby, svätú omšu či súťaže.uviedla Darina Hnidková z Kysuckého múzea v Čadci.Prezentáciou našich národných plemien v prostredí pôvodnej dediny je podľa nej ešte zvýraznenejší ich význam ako geneticky, kultúrne a historicky dôležitého dedičstva.doplnil František Staňo z občianskeho združenia (OZ) Chováme doma.Návštevníci uvidia v skanzene národné plemená koní, hovädzieho dobytka, oviec, kôz, králikov, holubov, husí, sliepok, včely a slovenské plemená psov. Zvieratá vystavujú chovatelia, gazdovia a majitelia fariem z regiónu, ale aj vzdialených miest z celého Slovenska, a to za podpory chovateľských organizácií, v ktorých sa združujú.Súčasťou sprievodného programu bude aj celoštátne kolo vedomostnej súťaže mladých chovateľov, súťaž v králičom hope, ktoré organizuje Slovenský zväz chovateľov, ako i seminár na tému Zachovanie tradičného salašníctva ako kultúrneho a prírodného dedičstva horských regiónov. Na detských návštevníkov čakajú tvorivé dielne, historický drevený kolotoč, vyskúšať si budú môcť i to, ako sa dojí krava na simulátore dojenia.dodal Staňo.Podujatie organizuje občianske združenie OZ Chováme doma v spolupráci so Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku a Kysuckým múzeom v Čadci.