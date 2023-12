Nižšie tresty za korupciu či zrušenie špeciálnej prokuratúry. Úvodné slovo k novele Trestného zákona už odznelo

Dôvod skráteného legislatívneho konania

22.12.2023 (SITA.sk) - Minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) uviedol vládny návrh na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele Trestného zákona, ktorá má zrušiť špeciálnu prokuratúru. Rozpravu k návrhu na skrátené legislatívne konanie k tejto novele predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) neotvoril, prerušil rokovanie parlamentu až do 8. januára budúceho roku.Do rozpravy k tomuto bodu je písomne prihlásených 59 opozičných poslancov, neskôr sa budú môcť prihlásiť aj ústne. Písomne i ústne sa poslanci budú môcť k tejto novele prihlásiť aj vtedy, keď príde na jej prerokovanie v prvom a neskôr v druhom čítaní.Podľa Suska vyplýva naliehavosť prijatia zmien v skrátenom legislatívnom konaní z nevyhnutnosti prijať legislatívne opatrenia v oblasti trestného práva, ktoré nadväzujú na konania o porušení povinností vyplývajúcich z práva Európskej únie (EÚ) Ide o konanie o porušení infringementu pre nesprávnu transpozíciu smernice Európskeho parlamentu Rady EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografií, konanie o porušení infringementu smerníc európskych inštitúcií o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva či konanie o porušení práva na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači.Podľa šéfa spravodlivosti sa tak musí pristúpiť k okamžitému riešeniu výhrad Európskej komisie , inak sa Slovensko vystaví riziku súdneho konania. Podľa predkladateľa je taktiež potrebné urýchlene pristúpiť k humanizácii trestov za niektoré druhy trestných činov, najmä majetkovej a hospodárskej povahy.V návrhu sa konštatuje, že aktuálna politika trestania nie je v súlade s článkom 49 odseku 3 Charty základných práv Európskej únie, a to v znení „Prísnosť trestov nesmie byť neprimeraná trestnému činu". Taktiež je podľa navrhovateľa potrebné urýchlene reagovať aj na vývoj inflácie, na základe ktorej sú kritériá, podľa ktorých sa škoda na majetku kvalifikuje ako trestný čin, už neaktuálne a dochádza ku kriminalizácii osôb bez reálneho nebezpečenstva pre spoločnosť.Právomoc nad vyšetrovaním trestnej činnosti patriacej do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu sa má schválením novely vrátiť krajským prokuratúram a dohľad nad ich činnosťou Generálnej prokuratúre SR. Krajské prokuratúry podľa ministerstva spravodlivosti disponujú dostatočným, nestranným a odborne zdatným prokurátorským stavom. Podľa Suska prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nerešpektujú rozhodnutia generálnej prokuratúry (GP) „Napr. obchádzaním rozhodnutí GP podľa paragrafu 363 Trestného poriadku tým, že podávajú obžaloby ešte pred rozhodnutím o paragrafe 363. Taktiež dochádza k zásadne odlišnému výkladu právnych noriem zo strany ÚŠP a GP," uvádza sa v predloženom materiáli.