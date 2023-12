Ministerstvo vnútra už má dostatok čistopisov dokladov na zabezpečenie výmeny vodičákov, uviedol Šutaj Eštok

Vydávanie všetkých dokladov





Šutaj Eštok ešte začiatkom decembra kritizoval predošlé vedenie rezortu vnútra za neúspešné obstarávania čistopisov, ktoré sú potrebné na vydávanie nových dokladov. V súvislosti s koncom platnosti ružových vodičských preukazov zdôraznil, že vymeniť je potrebné zhruba 160-tisíc dokladov.





Streľba v Prahe

22.12.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR podpísalo dodatok k zmluve na zabezpečenie dostatočného počtu čistopisov dokladov potrebných na výmenu vodičských preukazov.Ako na brífingu povedal šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok , od stredy 20. decembra má ministerstvo k dispozícii viac ako 100-tisíc čistopisov. Vodiči, ktorým končí platnosť ružových vodičských preukazov vydávaných do roku 2004, si ich tak majú možnosť vymeniť."Takže ministerstvo vnútra je pripravené po technickej stránke zabezpečiť vydávanie všetkých dokladov, ktoré sú v tomto smere potrebné," skonštatoval minister.Policajtom sa podarilo vypátrať a zadržať osobu, ktorá sa emailom vyhrážala útokom na školu v Banskej Bystrici. Pre médiá to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok."Myslím, že aj tá osoba sa priznala," povedal minister. Ako ďalej uviedol, podobné prípady nie je ľahké odhaľovať. "Pretože väčšina ľudí, ktorí sa takto vyhrážajú, tak majú to technické zabezpečenie pomerne silné a je pre nás ťažké ich vypátrať," skonštatoval Šutaj Eštok.Pokiaľ ide o tragickú streľbu na pôde pražskej Karlovej univerzity, podľa ministra vnútra prijala polícia na Slovensku opatrenia preventívneho charakteru. "Vždy posilňujeme ochranu v prípade, že sa takéto veci dejú," povedal Šutaj Eštok.Zároveň zdôraznil, že nie je jednoduché byť pripravený na podobné situácie. "Pokiaľ mám informácie aj od ministra vnútra Českej republiky, v tomto prípade nešlo o teroristický útok, ale išlo o osobu, ktorá mala vážne psychické problémy. Tu musíme ísť ozaj cestou prevencie a v tejto oblasti máme čo robiť," dodal Šutaj Eštok.