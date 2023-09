Nižšie zdanenie práce, zavedenie mikropodnikania či príspevok na bývanie, progresívci predstavili svoj volebný program

Desať konkrétnych opatrení

Udržateľná a zelená budúcnosť

Životné partnerstvá pre všetkých

2.9.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) predstavilo v sobotu program Plán pre budúcnosť, v ktorom sa sústreďuje na tri základné priority, a to naštartovanie ekonomiky, dať do poriadku slovenské zdravotníctvo a zmeniť celkovú spoločenskú atmosféru na Slovensku.„Kvalitný program však sám o sebe nestačí. Rovnako dôležitý je aj štýl politiky a vládnutia. Po rokoch konfliktov a hašterenia potrebujeme konečne politikov, ktorí budú počúvať partnerov, spolupracovať a trpezlivo nachádzať kompromis,“ vyhlásil predseda PS Michal Šimečka v sobotu na tlačovej besede s tým, že je potrebná aj schopnosť doťahovať veci do konca, a nielen o plánoch hovoriť, ale premieňať ich na realitu.PS zverejnilo aj desať konkrétnych opatrení, ktoré ilustrujú filozofiu hnutia. Šimečka predstavil zámer PS postaviť tri nové veľké nemocnice. V zmysle naštartovania ekonomiky je ambíciou PS znížiť zdanenie práce, ktoré je na Slovensku vysoké.„Naša ekonomika stagnuje, pre nás je riešením podporiť podnikavosť a tvorivosť ľudí aj tak, že zjednodušíme začatie podnikania, uľahčíme ho najviac, ako sa dá,“ vyhlásil Šimečka s tým, že okrem mnohých iných vecí chcú zaviesť mikropodnikanie bez registrácie, bež účtovníctva, s mikrodaňou tri percentá.Ako Šimečka ďalej vysvetlil, chcú zaviesť aj príspevok na bývanie, pretože PS je názoru, že by nikto na Slovensku nemal dávať na náklady spojené s bývaním viac ako tretinu svojich rodinných rozpočtov.„Budúcnosť musí byť udržateľná a zelená. Preto je dôležitý rozvoj verejnej dopravy, investície do železníc a do infraštruktúry,“ uviedol Šimečka s tým, že opatrením v tomto zmysle je lístok "celoslovák", ktorý si ľudia môžu kúpiť za výhodnú cenu a bude platiť na všetky druhy hromadnej dopravy.„Aby to fungovalo si vyžaduje zavedenie integrovanej dopravy na celom Slovensku, lepšiu kooordináciu a investície, čo je náš cieľ," doplnil predseda PS.To, o čo sa ďalej bude hnutie snažiť, bude navýšenie učiteľských platov tak, aby sa dorovnali priemerným platom vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku.„Posun do budúcnosti si vyžaduje aj naša štátna správa. Chceme štát bez papierov a zbytočných formulárov. Príkladom opatrenia je daňové priznanie, ktoré chceme, aby bolo automatické a digitálne,“ vysvetlil Šimečka.Víziou PS je aj budúcnosť, kde platí rovnosť pre všetkých ľudí, a kde nikto nemá menšie práva ako ostatní."Preto v programe nájdete aj životné partnerstvá pre všetkých. Je to opatrenie, ktoré nikomu neublíži, ktoré nás nebude nič stáť a zároveň dramaticky zvýši kvalitu života desiatkam tisíc ľudí na Slovensku,“ dodal predseda PS.Ako ďalej uviedol, hnutie je presvedčené, že spokojné rodiny sú budúcnosťou Slovenska a štát im má byť oporou. Príkladom toho je opatrenie, ktoré garantuje výživné pre deti načas a v plnej výške a garantuje ho štát."Čiže vyplácanie výživného na seba vezme štát a bude ho vyberať aj od tých rodičov, ktorí ho majú povinnosť platiť, aby to nebola starosť matky,“ vysvetlil Šimečka s tým, že takýchto opatrení majú v programe oveľa viac.