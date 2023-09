Ruskom vedená aliancia začala cvičenie pri hraniciach krajín NATO, zúčastňuje sa ho vyše dvetisíc vojakov

Arménsko vojakov nevyslalo

Ukrajina posilnila hranicu

2.9.2023 (SITA.sk) - Viac ako 2-tisíc vojakov z Ruskom vedenej bezpečnostnej aliancie začalo v piatok vojenské cvičenie v častiach Bieloruska pri hraniciach s krajinami Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Cvičenia Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) zahŕňajú jednotky z Ruska, Bieloruska, Kirgizska, Kazachstanu a Tadžikistanu.Arménsko je tiež členom OZKB, ale nevyslalo žiadne zo svojich síl. V januári totiž Arménsko oznámilo, že tento rok sa nezapojí do cvičení OZKB pre napäté vzťahy s Ruskom.Bieloruské ministerstvo obrany uviedlo, že cvičenia, ktoré majú trvať do stredy, sú prípravou na spoločné operácie vrátane postupu počas prípadnej jadrovej havárie.Cvičenia sa konajú v troch regiónoch západného Bieloruska, ktoré hraničia s členmi NATO - Poľskom a Litvou. Poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau uviedol, že účelom vojenských cvičení je destabilizácia regiónu.Ukrajinský generál Serhij Najev uviedol, že Ukrajina z dôvodu týchto cvičení posilnila hranicu s Bieloruskom.Minsk v piatok neskoro večer vyhlásil, že do bieloruského vzdušného priestoru v Hrodnianskej oblasti, kde sa taktiež konajú cvičenia, vletel v nízkej výške asi 1200 metrov poľský vojenský vrtuľník.Bielorusko si tak predvolalo poľského diplomata povereného vedením zastupiteľského úradu Wojciecha Filimonowicza, aby mu odovzdalo sťažnosť.