NKÚ: Bratislava má nedostatočné kapacity v škôlkach

Bratislava 7. novembra (TASR) – Bratislava má nedostatočné kapacity v materských školách. Obecné škôlky s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré tvoria vyše 70 percent zo všetkých materských škôl v hlavnom meste, sú preto mimoriadne preťažené. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR vo svojom analytickom komentári. Výzvou pre hlavné mesto je preto zabezpečenie dostatočnej kapacity v oblasti predprimárneho vzdelávania.Na území miestnej územnej samosprávy Bratislavy sa v roku 2017 nachádzalo 151 obecných materských škôl s vyučovacím jazykom slovenským a s celodennou starostlivosťou. Bolo v nich 576 tried a 12.693 žiakov. Obsadenosť obecných materských škôl v Bratislave s vyučovacím jazykom slovenským a s celodennou starostlivosťou podľa NKÚ reálne presahovala v niektorých triedach 100 percent, aj keď priemerný počet detí v triede bol k 15. septembru 2018 presne na úrovni 22.upozornil úrad.Počet detí s trvalým bydliskom v Bratislave, vo vekovej kategórii dvoch až šiestich rokov, sa pohyboval od 24.500 v roku 2015 do 25.900 v roku 2018, s podielom na celkovej populácii Bratislavy približne šesť percent s mierne stúpajúcou tendenciou.avizuje NKÚ. Naplno sa to podľa úradu prejaví o päť či šesť rokov, keď na základných školách v Bratislave pribudne v porovnaní s dnešným počtom dve- až tritisíc detí zo "silných ročníkov" (vo veku do troch rokov).NKÚ podotýka, že dostupnosť predprimárneho vzdelávania je priamoúmerná kapacitným možnostiam materských škôl.varuje úrad.V prípade podielu detí v predprimárnom vzdelávaní v rámci vekovej skupiny od štyroch rokov až po dovŕšenie veku povinnej školskej dochádzky sa SR dlhodobo nachádza medzi krajinami s najnižším podielom v rámci Európy. Jednou zo súčasných diskutovaných tém v Bratislave je podľa NKÚ aj umiestňovanie detí v materských školách podľa trvalého pobytu rodičov.