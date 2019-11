Polus City Center je oddnes VIVO! Bratislava s viac obchodmi a vylepšenou ponukou Foto: VIVO! Bratislava Foto: VIVO! Bratislava

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. novembra (OTS) - Polus City Center oficiálne ukončil proces premeny na VIVO! Bratislava. Modernizácia a zmena mena nákupného centra sú finálnym krokom, ktorý vytvorí výrazne zlepšený nákupný zážitok pre celú rodinu s viac obchodmi a vylepšenou ponukou. Miľniky tejto rekonštrukcie zahŕňajú vytvorenie 35 nových obchodov, renováciu 10 existujúcich prevádzok, uvedenie konceptu farmárskej tržnice, ale tiež posilnenie lokálnych a uvedenie nových medzinárodných značiek. Medzi novými kľúčovými nájomcami je aj supermarket Lidl a módna sieť LPP. VIVO! Bratislava teraz ponúka 170 obchodov na nájomnej ploche 36 000 m2.Táto premena bola zavŕšená odhalením nového loga a otvorením viacerých nových obchodov. VIVO! Bratislava v nových a zrekonštruovaných priestoroch privíta značky Reserved, Mohito, Cropp, House, Sinsay a Teta. Aj niektorí už známi nájomcovia predstavia modernizované priestory, napríklad Sportisimo, I-Stores či Biopark.“ povedal, Chief Operating Officer spoločnosti IMMOFINANZ. „“ konštatuje, Country Manager Slovak Republic spoločnosti IMMOFINANZ.Slávnostné otvorenie VIVO! Bratislava sprevádzal bohatým sprievodný program. Návštevníkom sa predstavil moderátor Michal Hudák a hudobníci Marián Čekovský a Miro Jaroš. Oslavy otvorenia VIVO! Bratislava vyvrcholili koncertom kapely IMT Smile. Fanúšikovia mali aj jedinečnú možnosť kúpiť si tričká, šiltovky či ponožky kapely IMT Smile v unikátnom pop up obchode.Pre rodiny s deťmi je navyše pripravená interaktívna párty s obľúbenými hračkami od spoločnosti Mattel, ktorá bude trvať od piatku do nedele. Deti sa môžu tešiť na maľovanie na tvár, výstavu hračiek, rôzne súťaže a množstvo darčekov.VIVO! je úspešná značka nákupných centier spoločnosti IMMOFINANZ. Tento koncept bol navrhnutý pre mestá so zásahovou oblasťou najmenej 200 000 obyvateľov. VIVO! sa vyznačuje atraktívnou ponukou nájomcov, vrátane silných medzinárodných značiek, a ponukou zameranou na celú rodinu. Portfólio VIVO! sa v súčasnosti skladá z desiatich nákupných centier s prenajímateľnou plochou o veľkosti 306 000 m2, z ktorých sa štyri nachádzajú v Poľsku, štyri v Rumunsku a po jednom v Českej republike a na Slovensku. Ku koncu júna 2019 bola hodnota týchto nehnuteľností 674,1 milióna EUR a hrubý výnos predstavoval 8,2%