NKÚ do konca roka skontroluje hospodárenie vojenských lesov aj Lesy SR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) do konca roka preverí hospodárenie vojenských lesov aj procesy súvisiace s obstaraním protipožiarneho systému v štátnom podniku Lesy SR. Ide o mimoriadne akcie, ktoré do plánu kontrol pribudli na základe rozhodnutia predsedu úradu Karola Mitríka. Na dané problémy poukázali nielen analýzy úradu, ale aj poslanci Národnej rady SR a občania. TASR o tom informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.V roku 2019 realizuje NKÚ 36 kontrolných akcií a skontroluje takmer 450 subjektov. Nové nastavenie procesov pri príprave ročného plánu kontrolných akcií vytvára podľa úradu priestor na prijímanie tém od verejnosti, občianskych združení či inštitúcií.pripomenul Mitrík.Dôkazom rastúcej dôvery verejnosti má byť podľa úradu stúpajúci počet doručených podnetov. Aby sa inštitúcia priblížila k občanom, výsledky kontrol zverejňuje na piatich sociálnych sieťach.Plán kontrolnej činnosti začína úrad pripravovať rok vopred. V prvej etape predkladajú námety kontrolóri, do procesu je neskôr zapojená aj odborná verejnosť. Pri posudzovaní významnosti navrhnutých kontrolných tém sa taktiež zohľadňuje plnenie záväzkov Slovenska voči medzinárodným inštitúciám.Témy kontrolných akcií na rok 2020 vychádzajú z desiatich prioritných oblastí pre roky 2018 – 2020, zahŕňajúcich vzdelávanie, zdravie, sociálne politiky aj eurofondy.