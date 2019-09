Pápež priniesol do Mozambiku posolstvo zmierenia

Pápež, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Maputo 5. septembra (TASR) - Pápež František odštartoval vo štvrtok svoj prvý celý deň návštevy Mozambiku prejavom pred členmi vlády a pred príslušníkmi ozbrojenej opozície, ktorí pred mesiacom podpísali mierovú dohodu s cieľom ukončiť dlhoročný konflikt v krajine. Informovala o tom agentúra AP.Pápež ocenil prezidenta Mozambiku a vodcu opozície za ich odvahu pri podpise mierovej dohody. Vyzval ich, aby Mozambiku zaistili budúcnosť, v ktorej sa zmierenie, nádej a trvalo udržateľný rozvoj stanú "Ulice v hlavnom meste Maputo lemovali vo štvrtok tisícky ľudí v pestrofarebných odevoch s vytlačenými slovami akoPozdravovali pápeža, ktorého kolóna smerovala na stretnutie s mozambickým prezidentom Filipem Nyusim.Analytici upozornili na skutočnosť, že pápeža prišli spoločne pozdraviť katolícky prezident Nyusi i moslimský vodca bývalého povstaleckého hnutia Mozambický národný odpor (RENAMO) Ossufo Momade. Podľa nich ide o symbolicky silné posolstvo jednoty v rôznorodom Mozambiku, ktorý má dlhú tradíciu náboženskej tolerancie.František vo svojom prejave ocenil odvahu mozambických lídrov vzdať sa násilia a namiesto toho pracovať pre spoločné dobro.povedal František v príhovore po portugalsky so španielskym prízvukom. Zároveň upozornil na potrebu pomoci tým, ktorí sa nachádzajú na okraji spoločnosti.Vrcholom pápežovho programu v Mozambiku má byť piatková omša na štadióne v metropole Maputo.Poslednú pápežskú návštevu Mozambiku v roku 1988 absolvoval Ján Pavol II. V Mozambiku sa má pápež zdržať do piatka a následne odcestuje na Madagaskar. V rámci apoštolskej cesty po troch afrických krajinách, ktorá potrvá do 10. septembra, navštívi ešte ostrovný štát Maurícius.