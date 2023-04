NKÚ zistil nedostatky v zmluvách na stráženie štátneho majetku, „prištedré“ zákazky tak dostávali aj pochybné SBS-ky

Štát míňa veľa peňazí na stráženie

Násobne drahšie oproti Česku

Rovnaký bezpečnostný certifikát

19.4.2023 (SITA.sk) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) zistil nedostatky v zmluvách na stráženie štátneho majetku, podnet k strážnym službám mu pred rokmi poslala aj Nadácia Zastavme korupciu. Tá v roku 2019 upozornila na „prištedré" zmluvy verejných úradov s SBS Bonul aj na certifikát C4.Ako ďalej v tlačovej správe informoval Šimon Ondruš z nadácie, NKÚ zistil nedostatky v súvislosti s certifikátom C4, ktorý je podľa nich sporný a cez ktorý získavali zákazky SBS-ky s pochybným personálnym i finančným krytím či starými zmluvami na nekonečnú dobu.NKÚ ďalej zhodnotil, že štát na stráženie majetku míňa veľa peňazí, ale nekontroluje, či za to dostáva adekvátnu ochranu a či to vôbec potrebuje.Zastavme korupciu pred štyrmi rokmi upozornila, že slovenské úrady platili za podobné strážne služby aj násobne viac oproti Českej republike.„V niektorých prípadoch stálo stráženie štátnych inštitúcií slovenských daňových poplatníkov aj desaťnásobne viac. Platilo to napr. pri porovnaní výdavkov na stráženie Ministerstva hospodárstva SR, ktoré vtedy SBS-ke Bonul platilo ročne okolo 500-tisíc eur. České ministerstvo průmyslu a obchodu stálo stráženie majetku v prepočte necelých 60-tisíc eur," uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Nadácia už dlhodobo kritizuje i rovnaký bezpečnostný certifikát ako možný nástroj na obmedzovanie počtu súťažiacich. Tvrdí, že ak je raz certifikát zabudovaný v strážnom systéme, pracovať s ním a servisovať ho môže len veľmi obmedzený počet firiem, ktoré na to získali oprávnenie.„De facto sa tak aj státisícová zákazka bez C4 "priaznivej" firmy nezaobíde. Najznámejšou firmou s oprávnením k C4 bola SBS Bonul, ktorú donedávna ovládal Miroslav Bödör . Ide o otca Norberta Bödöra , ktorý je obvinený vo viacerých veľkých korupčných kauzách," vysvetľuje nadácia. NKÚ svoje zistenia a odporúčania smeroval aj trom najvyšším ústavným činiteľom.