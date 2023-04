Nezamestnanosť na Slovensku sa znížila na 5,61 percenta, najviac klesla v troch krajoch (video)

aktualizované 19. apríla 10:26



Pokles vo všetkých kategóriách

Sme na predkrízovej úrovni

19.4.2023 (SITA.sk) -Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v marci tohto roka medzimesačne znížila o 0,15 percentuálneho bodu na 5,61 percenta. Na tlačovej besede to uviedol dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Sme rodina ).Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je od začiatku tohto roka novým hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, v marci medzimesačne klesol o 0,11 percentuálneho bodu na 4,29 percenta.„Najviac klesol počet nezamestnaných v troch krajoch, kde je nezamestnanosť najvyššia, v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji," povedal.V marci sa podľa Krajniaka zrýchlil pokles nezamestnanosti vo všetkých kategóriách znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Nezamestnanosť sa v minulom mesiaci najviac znížila v okresoch Svidník, Sabinov a Vranov nad Topľou, a to o 0,32 až 0,42 percentuálneho bodu.Miera nezamestnanosti však od začiatku tohto roka klesá vo všetkých krajoch na Slovensku. V marci tohto roka úrady práce podľa Krajniaka evidovali 156,9 tisíca disponibilných nezamestnaných, ktorí môžu okamžite nastúpiť do práce.V marci minulého roka pritom išlo o 180,3 tisíca disponibilných uchádzačov o prácu. „V počte nezamestnaných sme na predkrízovej úrovni," povedal minister. Počet dlhodobo nezamestnaných sa v minulom mesiaci znížil na 73-tisíc.Pozitívny vývoj je aj pri počte nezamestnaných vo veku do 29 rokov. V marci tohto roka ich bolo takmer 39-tisíc. „Ich počet sa dostal na podobne nízku úroveň, ako bola naposledy v roku 2019," upozornil šéf rezortu práce a sociálnych vecí.Za posledných jedenásť rokov je podľa neho počet nezamestnaných vo veku do 29 rokov na historickom minime. Úrady práce pre mladých uchádzačov o prácu realizujú národný projekt s názvom Prax pre mladých.