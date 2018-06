NKÚ zistil viaceré porušenia právnych predpisov v obci Kamenín

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kamenín 29. júna (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR vykonal mimoriadnu kontrolnú akciu v obci Kamenín v okrese Nové Zámky. Dôvodom mimoriadnej kontroly bol podnet na hospodárenie v obci, ktorý NKÚ vyhodnotil ako rizikový s dopadom na nakladanie s majetkom obce.informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík. Všetky zistenia z kontroly v obci boli odstúpené orgánom činným v trestnom konaní.Najvážnejším porušením všeobecne záväzných právnych predpisov bola podľa NKÚ informácia o prevode obecnej nehnuteľnosti na tretiu osobu napriek prebiehajúcemu súdnemu sporu. Kontrolou bolo zistené, že medzi obcou a novým vlastníkom budovy prebiehal od roku 2012 súdny spor o určenie vlastníckeho práva. Napriek tomu, že okresný súd ešte v roku 2014 určil obec za výlučného vlastníka budovy, v roku 2015 došlo k jej prevodu na tretiu osobu a v januári 2018 bol súdom schválený súdny zmier, ktorým by obec o budovu prišla.skonštatoval Papajčík.Vykonanou kontrolou boli zistené aj viaceré porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom obce. Najviac pochybení bolo zistených v oblasti rozpočtovníctva. Najzávažnejším nedostatkom bolo to, že obec dôsledne nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a vo viacerých prípadoch v ňom nevykonala zmeny. Tým dochádzalo k jeho prekročeniu. Obec neposkytla Ministerstvu financií SR údaje o svojom hospodárení prostredníctvom finančných výkazov alebo ich poskytla oneskorene, čím sa vystavila riziku pozastavenia dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj pokuty až do výšky 33.000 eur.V obci bolo zistené aj porušenie finančnej disciplíny poskytnutím finančných prostriedkov právnickej osobe vo forme daru a neefektívnym vynaložením verejných prostriedkov na kúpu nehnuteľnosti. Obec v roku 2015 porušila finančnú disciplínu neefektívnou kúpou viničného domčeka, keďže pozemok pod ním do svojho vlastníctva, napriek tvrdeniam, nezískala. Kontrolou bolo ďalej zistené, že Ministerstvo obrany SR v tom istom roku darovalo obci prebytočný majetok – autobus a elektrocentrálu na plnenie úloh spojených s prevádzkou obecného úradu. Darovaný majetok sa však v obci nenachádzal a bol prenechaný fyzickej osobe do užívania bez akéhokoľvek zmluvného základu. Sporné bolo aj vymenovanie prednostu obecného úradu s troma zamestnancami. Jeho vymenovanie bolo aj v rozpore so zákonom, keďže v obci nebola táto funkcia zriadená.Kontrolovaný subjekt nevzniesol námietky voči pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení.skonštatoval Papajčík.