NN je lídrom v starostlivosti o dôchodky Slovákov

NN Slovensko

Vďaka čomu ste sa stali lídrom na trhu s dôchodkami?

Koľko klientov sporiacich na dôchodok má aktuálne spoločnosť NN?

Za posledných 12 mesiacov sa vaše indexové dôchodkové fondy zhodnotili takmer o 30 %. Aký je váš ďalší cieľ?

Plánujete v oblasti dôchodkov nejaké novinky?

Čakajú dôchodkových klientov inovácie aj v oblasti digitalizácie?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.