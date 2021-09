Poslanci budú opäť v parlamente odvolávať ministra Mikulca, v pléne vystúpi aj Čaputová

Zaoberať sa budú viacerými novelami

Vystúpi aj Lipšic

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.9.2021 (Webnoviny.sk) - Poslancov Národnej rady SR (NR SR) zamestná počas 40. schôdze viac ako 80 bodov programu. Na riadnu schôdzu, ktorá sa začína vo štvrtok 16. septembra, je zaradený aj návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra SR Romanovi Mikulcovi (OĽaNO).Odvolanie Mikulca z funkcie iniciovala opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) . Počas septembrovej schôdze by mala v parlamente vystúpiť aj prezidentka Zuzana Čaputová so správou o stave republiky.Plénum sa bude v prvom čítaní zaoberať aj novelou zákona o odpadoch, ktorej cieľom je znížiť a v niektorých prípadoch odstrániť závažný negatívny vplyv niektorých jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie, zdravie a hospodárstvo, ako aj presadiť prístup zameraný na obehové hospodárstvo.Novela zákona o štátnom občianstve má zasa za cieľ umožniť, aby mohli nadobudnúť štátne občianstvo aj bývalí občania Slovenskej republiky, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť. Má to platiť aj pre osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov.Koaličný poslanec György Gyimesi predložil na rokovanie schôdze návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o používaní jazykov národnostných menšín, ktorým navrhuje, aby mali obce možnosť použiť šípové smerníky s názvom vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny. Slúžiť to má na navádzanie účastníkov cestnej premávky.Pred poslancami vystúpi aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic so správou o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry v roku 2020 a o poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike.