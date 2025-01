NN Slovensko je opäť najlepší zamestnávateľ, spoločnosť získala certifikát Top Employer už siedmykrát

The Top Employers Institute

NN Slovensko



HR stratégia a riadenie ľudí;



Digitalizácia HR a pracovného prostredia;



Zamestnávateľská značka, nábor a získavanie talentov;



Rozvoj, vzdelávanie a kariéra;



Angažovanosť, starostlivosť a odmeňovanie;



Kultúra, hodnoty, udržateľnosť, diverzita a inklúzia;



Well-being: duševná a fyzická pohoda zamestnancov.





Digitálna skúsenosť zamestnancov;



Orientácia na zamestnanca;



Zodpovedné nasadenie AI;



Prístup založený na zručnostiach.



NN pravidelne aktualizuje systém benefitov aj podľa požiadaviek zamestnancov

Rastie záujem o pomoc ľuďom v núdzi

Dôvera, rešpekt a bezpečné prostredie

16.1.2025 (SITA.sk) -Už viac ako 30 rokov hodnotí odborná porota z inštitútu The Top Employers HR postupy a kvalitu pracovného prostredia vo firmách po celom svete. Vyše 2 300 organizácií každý rok podstupuje hodnotiaci proces v týchto hlavných oblastiach:V súvislosti s modernizáciou a rozvojom nových technológií sa tento rok hodnotili aj nové sféry:NN Slovensko si najlepšie viedla- predovšetkým investovaním do zvyšovania zručností v oblastí dát, IT, zákazníckej skúseností a pod. Porota tiež ocenila, ktorá akceptuje jedinečnosť každého jedinca, podporuje komunity a dobrovoľníctvo;(napr. príspevok na mobilitu, denný letný detský tábor pre zamestnancov a iné);a tiež. Ide o starostlivosť zo strany zamestnávateľa, ktorú v NN pozitívne hodnotia i zamestnanci v pravidelnom internom prieskume angažovanosti.Skúsenosti oceňovanej NN tak potvrdzujú, že má zmysel venovať sa kvalite pracovného prostredia a celkovej pohode (well-being) zamestnancov. Podľa odborných štúdií spoločnosti Gallup tieto dva faktory pomáhajú nielen pri získavaní talentov, ale pozitívne ovplyvňujú i zisk, zavádzanie inovácií a celkovú odolnosť firiem. Dáta ďalej ukazujú, že v takýchto firmách výrazne klesá riziko vyhorenia. Je tiež trikrát pravdepodobnejšie, že ľudia budú v práci angažovaní a majú o 36 % vyššiu šancu, že sa im bude dariť aj v ostatných sférach života.Well-being pritom nie je len o práci. Odzrkadľuje, či máme zmysluplné vzťahy a priateľstvá, ako manažujeme svoje financie, či sme zdraví a máme dostatok energie alebo či sme spokojní s miestom, kde pôsobíme a žijeme. "Zamestnanci čoraz viac očakávajú od zamestnávateľov podporu ich kvalitného života. V NN veríme, že pokiaľ je človek spokojný v súkromí a má dostatok času na vlastné aktivity a rozvoj, bude spokojný aj v práci, a naopak. Snažíme sa preto čo najviac podporovať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom našich ľudí. Naši zamestnanci majú od roku 2021 možnosť pracovať v 4-dňovom režime, poskytujeme im platený sabbatical po každých piatich odpracovaných rokoch a voľno nad rámec zákona v podobe tzv. vitality days. Obľúbené sú aj vzdelávacie aktivity, príspevky na mobilitu a produktové benefity. Chceme byť lídrom v starostlivosti o ľudí, podpore komunít a talentov. Systém benefitov pravidelne aktualizujeme aj podľa požiadaviek kolegov. To, že sme opakovane získali certifikáty Top Employer potvrdzuje, že sa uberáme správnym smerom," hovorí Miroslava Jandorfová, riaditeľka ľudských zdrojov v NN SR.V posledných rokoch sa zvyšuje záujem zamestnancov a zamestnankýň o aktívnu účasť na charitatívnych projektoch. Kolegovia sa radi zapájajú do NN týždňa dobrovoľníctva, do NN charitatívneho behu alebo Grantového programu pre zamestnancov, v ktorom si sami organizujú dobročinné aktivity a firma ich finančne podporuje cez Nadáciu NN ľuďom.NN Slovensko kladie dôraz i na budovanie otvorenej firemnej kultúry založenej na dôvere, v ktorej sa nerobia rozdiely. Je dôležité, aby sa každý človek cítil bezpečne, užitočne a bol rešpektovaný. "Rovnosť príležitostí premietame aj do výberového procesu. Ženy podporujeme systematicky a s rovnakou vážnosťou pristupujeme aj k odmeňovaniu, kde postupne znižujeme rozdiely medzi ženami a mužmi. Od roku 2020 patríme medzi ambasádorov Charty diverzity Slovensko, podpísali sme Firemnú výzvu na zlepšenie právneho postavenia LGBTI+ ľudí v našej krajine a podporujeme Pride pochod v Bratislave či Filmový festival inakosti, " vymenúva niekoľko z početných DE&I aktivít M. JandorfováInformačný servis