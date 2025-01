Pellegrini na ekonomickom fóre Confindustria priblížil veľký hospodársky potenciál Slovenska – VIDEO, FOTO

Nové cesty spolupráce

Otvorené rozhovory

Konferencia o povojnovej obnove Ukrajiny

Pellegrini rokoval aj s predsedom Poslaneckej snemovne

Stĺp Marka Aurélia

16.1.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa v stredu zúčastnil na ekonomickom fóre Confindustria v Ríme, kde sa rozprával so slovenskými a talianskymi podnikateľmi o potenciáli Slovenska pre zahraničné investície a obchod. Do Ríma spolu s prezidentom pricestovali aj mnohí zástupcovia slovenských spoločností z oblasti priemyslu.Na ekonomickom fóre hľadali prieniky možnej budúcej spolupráce, napríklad v oblasti automobilového a energetického priemyslu. Spolupráca s Talianskom má podľa Pellegriniho veľký hospodársky potenciál. Na Slovensku pôsobí viac ako 400 talianskych spoločností, ktoré prispievajú k modernizácii nášho priemyslu novými technológiami a procesmi."Som presvedčený, že diskusia na tomto fóre otvorí nové cesty spolupráce, odhalí nové príležitosti a zohrá kľúčovú úlohu v premene týchto príležitostí na skutočné úspechy," uviedol prezident.Dôkazom toho je podľa neho aj to, že v stredu boli podpísané rámcové dohody medzi spoločnosťou Newcleo s poprednými slovenskými spoločnosťami v oblasti energetiky JAVYS a VUJE o vybudovaní štyroch rýchlych reaktorov chladených olovom v Jaslovských Bohuniciach, ktoré umožnia recykláciu vyhoretého jadrového paliva vyprodukovaného na Slovensku.Utorok ako prvý deň Pellegriniho návštevy v Taliansku patril otvoreným rozhovorom s prezidentom Sergiom Mattarellom a premiérkou Meloni "S prezidentom Mattarellom a pani premiérkou Giorgiou Meloni sme sa zhodli, že nie sme len partnermi, ale veľmi dobrými priateľmi. Taliansko je jedným z našich najvýznamnejších obchodných partnerov s objemom vzájomného obchodu viac ako osem miliárd eur. Slovensko je krajina s rastúcou ekonomikou, stabilným podnikateľským prostredím a skvelou lokalitou v srdci Európy, čo môže byť lákadlom pre zahraničné investície a podnikateľské možnosti," povedal na ekonomickom fóre Pellegrini.V tomto roku sa má v Taliansku konať aj veľká konferencia o povojnovej obnove Ukrajiny , pričom podľa slov prezidenta môže Slovensko z geografického hľadiska zohrať kľúčovú úlohu práve pre talianske firmy."Slovensko môže byť miestom, kde budú talianske firmy blízko Ukrajiny, ale stále na území Európskej únie . To vytvára príležitosť na prehĺbenie našej spolupráce nielen prostredníctvom investícii do slovenskej ekonomiky, ale aj na obnove Ukrajiny. Vnímam, že objem našej vzájomnej spolupráce sa má kam rozšíriť," konštatoval Pellegrini.Na ekonomickom fóre vystúpili aj taliansky minister pre podniky Adolfo Urso a viceprezidentka Confindustrie Barbara Cimmino, ktorá vo svojom vystúpení označila partnerstvo so Slovenskom za strategické s veľkým potenciálom zvýšenia exportu – Slovensko je spomedzi 17 štátov regiónu pre Taliansko štvrtou krajinou s najvyšším potenciálom exportu. Podľa Cimmino tak, ako je Taliansko hospodárskou bránou do Stredomoria, má Slovensko všetky predpoklady na to, aby bolo podobnou bránou do strednej a východnej Európy.V rámci programu návštevy sa prezident stretol s primátorom Ríma Robertom Gualtierim, s ktorým diskutovali najmä o úlohe miest a samospráv v starostlivosti o svojich občanov. Rokovanie absolvoval aj s predsedom Poslaneckej snemovne talianskeho parlamentu Lorenzom Fontanom.Prezident Peter Pellegrini informoval predsedu Fontanu o našej aktuálnej situácii s tranzitom plynu, pričom vyjadril vďaku za včerajšie slová premiérky Meloni o prípadnej pomoci Talianska pri riešení tranzitu a hľadaní diverzifikácie.Rozprávali sa tiež o stave automobilového priemyslu a jeho perspektíve a situácii na Ukrajine s dôrazom na čo najskoršie nastolenie prímeria a ukončenia vojny. Zhodli sa na podpore integrácie Západného Balkánu do EÚ, o ktorej sa nemá len hovoriť, ale sa k nej treba aj reálne približovať.Po rokovaní v Poslaneckej snemovni prezident zavítal k symbolu s odkazom našich vlastných dejín a jednej z významných pamiatok - stĺpu Marka Aurélia. Za posledné desaťročia na vrchol stĺpa nevystúpil žiaden zahraničný štátnik, avšak v rámci mimoriadne dobrých slovensko-talianskych vzťahov dostal prezident Peter Pellegrini unikátnu príležitosť pozrieť si túto pamiatku aj zvnútra.Stĺp Marka Aurélia zachytáva na svojich stenách obrovskú časť rímskej histórie vrátane tej slovenskej, počas ktorej sa životy našich národov priamo prelínali. V stredu večer sa prezident zúčastnil na slávnostnom podujatí spojenom s vystúpením Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, ktorý sa konal v Rímskom auditóriu pri príležitosti štátneho sviatku Slovenskej republiky.