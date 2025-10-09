Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra

09. októbra 2025

Nobelovu cenu za literatúru získal Maďar László Krasznahorkai



Maďarský autor je známy najmä pre svoje diela Satanské tango (Sátántangó, 1985) a Melanchólia vzdoru (Az ellenállás melankóliája, 1989).



Nobelovu cenu za literatúru získal Maďar László Krasznahorkai

Nobelovu cenu za literatúru za rok 2025 získal maďarský spisovateľ a scenárista László Krasznahorkai. Oznámila to vo štvrtok popoludní Švédska akadémia.


Krasznahorkaia (71) ocenili „za jeho pôsobivé a vizionárske dielo, ktoré uprostred apokalyptického teroru potvrdzuje silu umenia“, uvádza sa vo vyhlásení akadémie zverejnenom na sieti X.

Maďarský autor je známy najmä pre svoje diela Satanské tango (Sátántangó, 1985) a Melanchólia vzdoru (Az ellenállás melankóliája, 1989). Zatiaľ čo Melanchólia vzdoru bola do angličtiny preložená v roku 1998, na Krasznahorkaiov prvý román Satanské tango si anglicky hovoriaci čitatelia museli počkať až do roku 2012.

V slovenskom jazyku mu prostredníctvom vydavateľstva BRAK vyšli tri romány - Svet beží a Melanchólia vzdoru v preklade Gabriely Magovej a Satanské tango, ktorý preložila Tímea Beck. Jeho diela podľa webu BRAK-u charakterizuje okrem iného impozantná koncepcia, filozofický fundament a osobitý rozprávačský jazyk.

Krasznahorkaia švédska porota označila za „významného autora epických diel v stredoeurópskej tradícii, ktorá siaha od Kafku po Thomasa Bernharda a vyznačuje sa absurditou a grotesknou prehnanosťou“.

Od roku 2015 je laureátom Medzinárodnej Man Bookerovej ceny, ktorú udeľujú raz za dva roky žijúcemu autorovi v oblasti beletrie publikovanej v anglickom jazyku. Toto ocenenie získal dosiaľ ako jediný Maďar.

Za rok 2024 dostala Nobelovu cenu za literatúru Juhokórejčanka Han Kchang, ktorá sa v medzinárodnom meradle preslávila románom Vegetariánka.

