Štvrtok 9.10.2025
Meniny má Dionýz
Denník - Správy
09. októbra 2025
Nobelovu cenu za literatúru získal Maďar László Krasznahorkai
Maďarský autor je známy najmä pre svoje diela Satanské tango (Sátántangó, 1985) a Melanchólia vzdoru (Az ellenállás melankóliája, 1989).
Nobelovu cenu za literatúru za rok 2025 získal maďarský spisovateľ a scenárista László Krasznahorkai. Oznámila to vo štvrtok popoludní Švédska akadémia.
Krasznahorkaia (71) ocenili „za jeho pôsobivé a vizionárske dielo, ktoré uprostred apokalyptického teroru potvrdzuje silu umenia“, uvádza sa vo vyhlásení akadémie zverejnenom na sieti X.
Maďarský autor je známy najmä pre svoje diela Satanské tango (Sátántangó, 1985) a Melanchólia vzdoru (Az ellenállás melankóliája, 1989). Zatiaľ čo Melanchólia vzdoru bola do angličtiny preložená v roku 1998, na Krasznahorkaiov prvý román Satanské tango si anglicky hovoriaci čitatelia museli počkať až do roku 2012.
V slovenskom jazyku mu prostredníctvom vydavateľstva BRAK vyšli tri romány - Svet beží a Melanchólia vzdoru v preklade Gabriely Magovej a Satanské tango, ktorý preložila Tímea Beck. Jeho diela podľa webu BRAK-u charakterizuje okrem iného impozantná koncepcia, filozofický fundament a osobitý rozprávačský jazyk.
Krasznahorkaia švédska porota označila za „významného autora epických diel v stredoeurópskej tradícii, ktorá siaha od Kafku po Thomasa Bernharda a vyznačuje sa absurditou a grotesknou prehnanosťou“.
Od roku 2015 je laureátom Medzinárodnej Man Bookerovej ceny, ktorú udeľujú raz za dva roky žijúcemu autorovi v oblasti beletrie publikovanej v anglickom jazyku. Toto ocenenie získal dosiaľ ako jediný Maďar.
Za rok 2024 dostala Nobelovu cenu za literatúru Juhokórejčanka Han Kchang, ktorá sa v medzinárodnom meradle preslávila románom Vegetariánka.
