Noc divadiel, Blatový pochod aj rozsvietenie vianočného stromčeka: Rezort Piešťany avizuje bohatý novembrový program podujatí

5. 11. Galavečer, Kino Úsmev, Hlohovec



7. 11. Slovenské ľadové kráľovstvo 2, Kino Úsmev, Hlohovec



7. 11. Horúci juh (Divadlo GuNaGu), Kinosála KSC Fontána, Piešťany



9. 11. Deň tolerancie, diskusie s hosťami, koncerty, Elektrárňa Piešťany



9. 11. Hody Drahovce 2024: Vrbovskí víťazi, Elán Tribute a DJ Luky, Kultúrny dom, Drahovce



9. 11. Hody Ostrov 2024: Backwards a Evolution Shock, Kultúrny dom, Ostrov



11. 11. Pietna spomienka a lampiónový sprievod, svetelná show na oslavu života v mieri, Františkánsky kláštor, Hlohovec



14. 11. Vyliečte sa. Strava – psychika – choroby – zdravie, prednáška Pavla Hiraxa Baričáka, Spoločenské centrum, Kúpeľný ostrov, Piešťany



16. 11. Blatový pochod, turistická akcia, miesto stretnutia: Železničná stanica, Piešťany



16. 11. Čím budem, keď vyrastiem?, Elektrárňa Piešťany



16. 11. Noc divadiel 2024, 15. ročník otvoreným divadiel, Empírové divadlo, Hlohovec



19. 11. Divadlo Dino: Titanic, Kinosála KSC Fontána, Piešťany



20. 11. Silné Reči v Piešťanoch, stand-up comedy show, pivovar ŽiWELL, Piešťany



21. 11. Smejko a Tanculienka: Cesta do fantázie, Dom umenia, Piešťany



22. 11. 26. ročník Piešťanské rendezvous: Divadlo Bolka Polívky - Sága aneb Vizovský zázrak, Dom umenia, Piešťany



26. 11. Rozsvietenie vianočného stromčeka, pešia zóna, Piešťany



26. 11. Náš priateľ René (Divadlo Artefakt), Kinosála KSC Fontána, Piešťany



30. 11. Adventný koncert Robo Opatovský, Hotel Thermia Palace, Piešťany



V novembri si budú môcť diváci v Piešťanoch vychutnať koncerty a predstavenia 26. ročníka Piešťanského randezvous, v polovici mesiaca sa bude konať 15. ročník Noci divadiel."Jeho súčasťou bude pôsobivá komentovaná prehliadka so spomienkami budovateľa kúpeľov Ľudovíta Wintera v slúchadlách a výstupmi hercov v uliciach Piešťan," približuje priebeh podujatia Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany. "Cieľom Noci divadiel v Piešťanoch je oživiť kultúrne dedičstvo mesta prostredníctvom dramatizácie príbehu Ľudovíta Wintera, významnej postavy v histórii kúpeľov. O scenár, réžiu a herecké výkony v oboch jazykových mutáciách audiohry sa postarali umelci z Divadla Jána Palárika v Trnave. Postavy naživo znázorňujú priamo v uliciach Piešťan členovia ochotníckych súborov Divadla Etapy a Divadla Z malého Ríma."Do Noci divadiel sa zapojí aj hlohovské Mestské kultúrne centrum a Empírové divadlo. Diváci sa môžu tešiť napríklad na predstavenia Keď klebetia poddaní, O divadle s Travagliom či Bosorky z Marakéša.November prinesie do piešťanského regiónu aj zábavu. V obciach Drahovce a Ostrov budú hody, hudobná reštaurácia La Musica pozýva na obľúbené večerné koncerty, Hrad Beckov organizuje veselicu čertov, milovníci stand-up comedy show sa môžu tešiť na ďalšie Silné Reči v Piešťanoch a nebude chýbať ani klubová zábava.Turisti sa vydajú na Blatový pochod, hvezdáreň a planetárium v Hlohovci ponúka pozorovanie jesennej nočnej oblohy. Aj piešťanské výstavné siene majú pre návštevníkov pestrú ponuku výstav obrazov, ilustrácií, fotografií či kresleného humoru."November bude priať aj deťom, čaká ich Slovenské ľadové kráľovstvo 2, predstavenia v anglickom jazyku v Dome umenia aj podujatia v hlohovskej hvezdárni," hovorí Tatiana Nevolná. "Deťom je určená aj komentovaná prehliadka o vzniku mesta a vybudovaní kúpeľov, počas ktorej si pozrú termálne jazierka či voliéru s pávmi, navštívia hotely aj Gitarové múzeum a pochutia si na horúcej čokoláde. V závere mesiaca sa už tradičným rozsvietením vianočného stromčeka naladíme na vianočnú atmosféru a v predvečer začiatku adventu vystúpi v hoteli Thermia Palace na adventnom koncerte Robo Opatovský."Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany spája subjekty cestovného ruchu v piešťanskom regióne – kúpele, mesto, hotely, reštaurácie, obce. V partnerstve sú všetci členovia silnejší, než by boli samostatne. Spoločný postup umožňuje propagovať celý región ako jednu destináciu, čo je dôležité pre cestovný ruch, a tým aj pre rozvoj regiónu.