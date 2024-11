Slovenské deti sa dočkajú ďalšieho ročníka Vianočnej pošty, jej patrónom je prezident Pellegrini

Najviac listov a pohľadníc zo Slovenska

6.11.2024 (SITA.sk) - Slovenská pošta v stredu otvorila v Rajeckej Lesnej spolu s partnerom Union poisťovňou ďalší ročník Vianočnej pošty. Jej patrónom sa stal prezident Peter Pellegrini , ktorý sa zapísal aj do kroniky Vianočnej pošty a symbolicky vypísal pohľadnicu.V Bazilike Narodenia Panny Márie uviedol do života vianočnú poštovú známku. Výtvarné návrhy poštovej známky, FDC a FDC pečiatky boli vybrané z obrázkov detí. Námetom tohtoročnej príležitostnej poštovej známky z emisného radu Vianočná pošta sa stala kresba Snehuliaka od Hany Neumannovej z Komárna.Od roku 1999 Ježiškovi deti z rôznych kútov Slovenska i sveta napísali viac ako 2 350 000 listov. Vlani dostal Ježiško najviac listov a pohľadníc zo Slovenska, ale písali mu aj deti z Taiwanu, Česka, Číny, Nemecka, Veľkej Británie a z mnohých ďalších krajín. Tento rok bol prvým pisateľom Jonáš zo Spišskej Novej Vsi, ktorý svoj list poslal už v apríli.„Výnimočný projekt Vianočná pošta sa stal tradičnou súčasťou sviatočných príprav v mnohých rodinách a písanie listov Ježiškovi tak ostáva dlho v spomienkach detí aj ich rodičov či starých rodičov. Je to príležitosť porozprávať sa s deťmi o tom, že Vianoce sú predovšetkým o spolupatričnosti, láske a chvíľach strávených s blízkymi a že skutočná hodnota sviatkov nespočíva v darčekoch, ale v spojení a radosti z prítomnosti tých, ktorých máme radi,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka Slovenská pošta tento rok pridáva do Vianočnej pošty aj aktivity, ktoré pomáhajú chrániť prírodu. V tomto duchu je ladená aj tohtoročná vianočná rozprávka.„Zároveň zakladáme tradíciu živých vianočných stromčekov, ktoré počas slávnostného otvorenia Vianočnej pošty ozdobíme a na jar ich vysadíme, aby mohli ďalej rásť,“ dodal Kupka.Ekologický rozmer projektu podčiarkli aj ručne vyrobené ozdoby z prírodných materiálov, ktoré zhotovili deti zo základnej a materskej školy v Rajeckej Lesnej. Tieto ozdoby symbolicky zavesili na živý vianočný stromček účastníci slávnostného otvorenia Vianočnej pošty spoločne s prezidentom Pellegrinim.Napísať Ježiškovi je veľmi jednoduché – svoje pozdravy môžu deti posielať na akejkoľvek pohľadnici, prípadne môžu napísať či nakresliť list a poslať ho v obálke na adresu „Ježiško 999 99“. Deti k svojim pozdravom pripájajú aj zoznamy darčekov, ktoré by si chceli nájsť pod stromčekom.Medzi najčastejšie prosby patrí elektronika, lego, autá, bábiky aj živé zvieratká. Deti si tiež želali harmonické vzťahy v rodine bez hádok, zdravie pre blízkych či svet bez vojny a hrozieb.Aby Ježiško vedel, komu má odpísať, je dôležité čitateľne uviesť spiatočnú adresu. So správnou poštovou známkou je možné list či pohľadnicu poslať z ktorejkoľvek pošty, alebo ich vhodiť do ľubovoľnej poštovej schránky.Novinkou tento rok je, že listy Ježiškovi môžu deti vložiť aj do schránky na BalíkoBOXoch Slovenskej pošty. Zároveň budú pohľadnice Vianočnej pošty dostupné na všetkých kamenných pobočkách. Ďalšou možnosťou je zaslať pozdrav elektronicky cez Moja pohľadnica - ePošta.Na tomto webe stačí zvoliť formát a vybrať vlastnú fotku alebo šablónu, vyplniť adresu, napísať odkaz a zaplatiť online. Pozdrav Slovenská pošta vytlačí a doručí priamo do schránky.Všetkým deťom, ktoré uvedú správne svoju spiatočnú adresu, Ježiško pošle odpoveď, nielen v slovenčine, ale aj v angličtine či v Braillovom písme a vďaka spolupráci s partnerom aj malý darček a originálnu rozprávku, ktorú si možno vypočuť či stiahnuť na stránke www.vianocnaposta.sk.