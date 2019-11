Noc divadiel bude v trnavskom divadle revolučná

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Trnava 12. novembra (TASR) – Tému Nežnej revolúcie ponesie Deň otvorených dverí (DOD) v Trnavskom Divadle Jána Palárika (DJP) v sobotu 16. novembra. Divákov chce potešiť prehliadkami, živým nahrávaním rozhlasovej hry i predstavením, ktoré s témou novembrovej revolúcie úzko súvisí. Program podľa marketingovej riaditeľky Lucie Turňovej zostavili tak, aby čo najviac zvýraznili hodnotu slobody a pripomenuli udalosti spred 30 rokov, ktoré formovali spoločnosť.Divadlo sa otvorí o 15.00 h a ponúkne „revolučný“ guláš, ktorý pripraví herec Tomáš Mosný. Uzimených poteší aj horúci čaj. V ponuke sú prehliadky zákulisím formou "escape room". "Aby sa diváci prešli divadelným zázemím, musia najprv uniknúť zo zamknutej miestnosti. Na chvíľu sa stanú disidentmi, ktorých uväznili agenti štátnej bezpečnosti," uviedla Turňová. "Snažili sme sa vymyslieť nový koncept našich tradičných prehliadok, v divadle máme totiž mnoho tajomných zákutí, ktoré majú až desivú atmosféru, a keď sa k tomu pridajú rekvizity a zopár kulís, riešenie záhad a hľadanie úniku je maximálne autentické," dodala dramaturgička Lucia Mihálová. Nasledovať bude živé vysielanie rozhlasovej hry, ktorú okrem divákov v sále budú môcť počúvať poslucháči Trnavského rádia. Bude sa čítať komiks Čierna oslava autorov Michala Hvoreckého a Kláry Štefanovičovej.V septembri divadlo uviedlo v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom novú inscenáciu Nemá trieda, ktorá sa vracia k novembrovým udalostiam roku 1989. "V predvečer 30. výročia Nežnej revolúcie sme pripravili exkluzívnu reprízu tejto inscenácie, ktorá je primárne určená pre stredné školy a je vytvorená špeciálne pre priestory školskej triedy. Tentoraz školskú triedu prenesieme na javisko, a tak sa aj široká verejnosť môže ocitnúť v školských laviciach a stať sa súčasťou jedného nevšedného vyučovania. Všetkých divákov srdečne pozývame na výlet do minulosti a veríme, že si s nami pripomenú, čo znamenala nesloboda a akú hodnotu má sloboda, za ktorú sa bojovalo v novembri '89," povedala riaditeľka divadla Zuzana Hekel. Do školských lavíc sa návštevníci budú môcť vrátiť o 21.00 h a 22.00 h.Program podujatia zakončí nočná strašidelná prehliadka, kedy ožijú všetci duchovia divadla a prevedú posledných návštevníkov tohtoročnej Noci divadiel po bežne neprístupných miestach ako sú šatne, maskérňa, garderóba, ale aj pod javisko, či do skladu rekvizít.