Na výročie Nežnej revolúcie odohrajú v Prievidzi Kafkov Proces

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Prievidza 13. novembra - Výročie Nežnej revolúcie si v Prievidzi pripomenú medzinárodným divadelným projektom PROCES. Predstavenie prvkami z komiky i hororu vzniklo podľa románu Franza Kafku a v koprodukcii prievidzského Divadla "A" a Divadla Shanti, Divadla VHV Petrovec zo Srbska s podporou pražskej produkčnej spoločnosti Next Picture. Po niekoľkých predstaveniach v Srbsku ho budú môcť vidieť slovenskí diváci v dome kultúry v Prievidzi 17. novembra.Predstavenie PROCES v réžii Petra Serge Butka ponúka obraz nadčasovej spoločnosti, ktorá má v sebe tak, ako každá spoločnosť, zakódovaný systém. Ten sa nedá obísť, dá sa v ňom len plynúť a odovzdať mu dušu. "Pred 30 rokmi, keď padol komunistický režim, som bol na vojne a Kafka bol môj prvý autor, ktorého som vtedy potajomky po nociach a v službách so zatajeným dychom prečítal celého. Keď som na začiatku 90. rokov 20. storočia založil v Prievidzi Divadlo Shanti, tak Kafkove poviedky boli inšpiráciou pre naše prvé predstavenie," spomenul režisér.Proces je podľa neho starý 100 rokov a je neuveriteľné, že bol aktuálny v každom režime, je aktuálny aj dnes a bude i v budúcnosti. "Je nadčasový, pretože hovorí o postavení človeka v akomkoľvek systéme. Bol by som preto rád, keby sa na predstavenie prišlo pozrieť práve mladé publikum, pretože na mladých ľudí som často myslel pri príprave tohto projektu," ozrejmil.Režiséra podľa jeho slov teší, že predstavenie v Prievidzi uvedú v deň 30. výročia konca komunizmu, ktorí mladí ľudia už nezažili. "Vyrastal som v ňom v Prievidzi, dobre si ho pamätám a som vďačný, že skončil. Nová doba mi umožnila vzdelávať sa, cestovať, učiť sa jazyky a pracovať podľa vlastného rozhodnutia a nie podľa rozhodnutia spoločnosti," dodal.Predstavenie je komický horor, prináša bizarné i humorné situácie. Výrazne pracuje s hudobno-výtvarnou zložkou, využíva 3D projekcie, expresívne kostýmy a pôsobivú hudbu balansujúcu na hranici techna, funku a jazzu.Informácie TASR poskytla Petra Gordíková.