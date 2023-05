Noc múzeí a galérií 2023 očakáva rekordný počet návštevníkov

Celoeurópske podujatie Noc múzeí a galérií sa uskutoční v sobotu 13. mája v plnej sile aj na Slovensku. Návštevníkov vyše stovky lokalít čakajú prehliadky expozícií a výstav so sprievodcom, tvorivé dielne, animácie. Netradičné zážitky z múzeí sľubujú aj divadelné prestavenia.



"Toto podujatie navštívi každý rok pomerne veľa návštevníkov, prišli aj v období, keď sme nemohli byť plne otvorení, ale tento rok očakávame, že návštevníkov bude omnoho viac," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis. Poznamenal, že minimálne v SNM registrujú za prvý štvrťrok 100-percentný nárast návštevnosti oproti minulému roku. "Vraciame sa do obdobia pred covidom. Keď tento trend udržíme, Slovenské národné múzeum by mohlo mať tento rok 1,2 milióna návštevníkov," dodal šéf SNM. Ľuďom, ktorí zavítajú do jeho priestorov, odporučil napríklad Tajuplné stretnutie s rabínom - divadelné predstavenie v SNM - Múzeu židovskej kultúry, na Bratislavskom hrade výstavu Príbeh holíčskej manufaktúry a v sídelnej budove SNM mineralogickú expozíciu Klenoty Zeme, ktorá bola mesiace zatvorená.

Robert Gregor Maretta zo Zväzu múzeí na Slovensku predstavil podujatia 19. ročníka Noci múzeí a galérií na východnom Slovensku, v Košiciach s témou Tajomstvá na dotyk. "Inštitúcie budú otvorené od 17.00 do polnoci. Sú tu rôzne akcie, napríklad týkajúce sa ľudových diel a remesla. Budete môcť navštíviť Technické múzeum v Košiciach, kde je sprístupnený rekonštruovaný vrtuľník," dodal.



Podujatia na strednom Slovensku predstavil za múzejný zväz Andrej Solár. Upozornil na nosné prehliadky napríklad múzea vo Svätom Antone, kde budú prezentovať historické kostýmy, SNM – Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň pripravilo animované vstupy do kaštieľa, bábkové divadelné predstavenie na nádvorí, remeselnú dielňu a výrobu hračiek. Hradné múzeum vo Fiľakove otvorí výstavu prešovského grafika a maliara Kamila Juraška s názvom Krajiny svetla a hradné múzeum Sklabiňa zasa pripravuje výstavu originálnych knižných diel z tvorby hradných pánov z 18. storočia. "Múzeá pripravujú komentované prehliadky, rôzne sprievodné podujatia, tvorivé dielne pre najmladších návštevníkov, prehliadky a program je pre všetky generácie," podčiarkol.

Bratislavské inštitúcie avizujú hlavný program v čase od 15.00 h do polnoci a spoločnú vstupenku Noci v hodnote päť eur pre dospelú osobu. Deti do 12 rokov, seniori nad 70 rokov a osoby ZTP majú vstup zdarma. Spoločná vstupenka Noci, zakúpená v prvom navštívenom múzeu/galérii, platí do všetkých inštitúcií v hlavnom meste a Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK).