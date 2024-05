Noc múzeí a galérií pritiahla návštevníkov do viac ako 130 inštitúcií, mohli využiť aj množstvo rôznych benefitov

Mobilný sprievodca v podobe aplikácie

20.5.2024 (SITA.sk) - Návštevníci zavítali počas 20. ročníka Noci múzeí a galérií v uplynulú sobotu do viac ako 130 kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Múzeá a galérie v Bratislave a Bratislavskom kraji privítali počas podujatia spolu viac ako 30-tisíc návštevníkov, čo je o štyritisíc viac ako v uplynulom roku.Ako v pondelok informovala vedúca Centra múzejnej komunikácie Slovenského národného múzea (SNM) Zuzana Vášáryová , ponúkli im pri tejto príležitosti niekoľko benefitov. Išlo napríklad o vstup do vyše 40 kultúrnych inštitúcií za jednorazové vstupné či špeciálnu dopravu historickými vozidlami. Po prvý raz mohli návštevníci využiť aj mobilného sprievodcu v podobe aplikácie.Najnavštevovanejšie boli Múzeum mesta Bratislavy , v rámci ktorého deväť bratislavských expozícii videlo spolu viac ako sedemtisíc návštevníkov. Pozornosť viac ako 4 600 návštevníkov pritiahla aj Slovenská národná galéria . Ľudí však zaujímalo aj SNM - Prírodovedné múzeum, Slovenské technické múzeum Múzeum dopravy a SNM – Historické múzeum.Špecializované múzeá Slovenského národného múzea na Slovensku navštívilo v sobotu takmer 21-tisíc návštevníkov. Ide o sedemtisíc viac ako vlani. Najviac ľudí prišlo už tradične do SNM – Prírodovedného múzea, a to takmer štyritisíc.Nasledovalo Historické múzeum, múzeá v Martine a na Žižkovej ulici v Bratislave, a to Archeologické múzeum, Hudobné múzeum, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a Múzeum kultúry karpatských Nemcov. K najnavštevovanejším na Slovensku počas podujatia patrilo aj SNM – Múzeum Betliar.Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. SNM plní svoje úlohy prostredníctvom riaditeľstva a 18 špecializovaných múzeí po celom Slovensku, ktoré sú v rámci svojho zamerania dokumentačnými, vedeckovýskumnými a metodickými pracoviskami.Pod správu SNM patria stovky objektov, vrátane národných kultúrnych pamiatok. Súčasťou SNM je aj špecializovaný verejný archív a špeciálna knižnica.