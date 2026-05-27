Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Noc plná explózií v Rusku aj na Kryme. Terčom boli rafinérie, vojenské závody aj Sevastopoľ – VIDEO, FOTO
27.5.2026 (SITA.sk) - Silné explózie hlásili z mesta Tuapse v Krasnodarskom kraji, kde podľa miestnych zdrojov vypukol požiar v areáli ropnej rafinérie.
V noci na stredu zaznamenali viaceré regióny Ruska a okupovaný ukrajinský polostrov Krym sériu výbuchov a útokov na objekty spojené s ruskou armádou a energetickou infraštruktúrou. Referuje o tom web liga.net s odvolaním sa na miestne úrady aj regionálne kanály na sociálnych sieťach.
Silné explózie hlásili z mesta Tuapse v Krasnodarskom kraji, kde podľa miestnych zdrojov vypukol požiar v areáli ropnej rafinérie. Úrady už večer varovali pred nebezpečenstvom útokov dronmi. Tuapse patrí medzi dôležité centrá ruského ropného priemyslu a exportu palív na juhu krajiny. Tamojšia rafinéria sa v ostatných týždňoch viackrát stala terčom ukrajinských útokov.
Podľa ukrajinských médií to bol už štvrtý útok na rafinériu a prístav v Tuapse za ostatné dva týždne. Expert Kyjevskej ekonomickej školy Borys Dodonov odhadol náklady na obnovu poškodeného závodu na približne päť miliárd dolárov.
Výbuchy zaznamenali aj v Taganrogu v Rostovskej oblasti. Telegramový kanál Astra informoval o požiari v areáli leteckého opravárenského závodu číslo 325, ktorý je pre vojnu proti Ukrajine pod sankciami Európskej únie, Spojených štátov aj Ukrajiny. Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar tvrdí, že protivzdušná obrana zničila raketu a požiar spôsobili padajúce trosky. Ukrajinci pripomenuli, že vyhlásenie o „padajúcich troskách“ býva tradičnou verziou ruských predstaviteľov.
Séria explózií otriasla aj okupovaným Krymom. Ruský predstaviteľ v Sevastopoli Michail Razvožajev uviedol, že mesto čelilo kombinovanému útoku dronov a rakiet, pričom spomenul aj strely Storm Shadow. Tvrdí, že protivzdušná obrana zničila 20 dronov. Podľa kanála Krymský vietor zasiahla jedna zo striel budovu veliteľstva vojenského letectva ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopoli. Výbuchy hlásili aj zo Simferopoľa a mesta Saky.
Russian blogger Alexei Rogozin warns that the American company Palantir has provided Ukraine with AI tools that process vast amounts of data to integrate with and leverage long-range UAV strike capabilities.
1/
[Tuapse oil terminal burns] https://t.co/bPaeyYuSi0 pic.twitter.com/ffjWtM0JfH
— Roy???????? (@GrandpaRoy2) May 19, 2026
Last night, several objects in Russia and Russian-occupied Crimea were under attack.
Ukraine continues diminishing Russia's capacities that allow it to wage the war:
▪️Baltimor air base attacked in Voronezh, Russia;
▪️An aviation plant attacked in Taganrog, Russia;
▪️Tuapse;… pic.twitter.com/uoNZlc6Ds1
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 27, 2026
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
