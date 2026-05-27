27. mája 2026

Noc plná explózií v Rusku aj na Kryme. Terčom boli rafinérie, vojenské závody aj Sevastopoľ – VIDEO, FOTO


Silné explózie hlásili z mesta Tuapse v Krasnodarskom kraji, kde podľa miestnych zdrojov vypukol požiar v areáli ropnej rafinérie. V noci na stredu zaznamenali viaceré regióny Ruska a okupovaný ...



27.5.2026 (SITA.sk) - Silné explózie hlásili z mesta Tuapse v Krasnodarskom kraji, kde podľa miestnych zdrojov vypukol požiar v areáli ropnej rafinérie.


V noci na stredu zaznamenali viaceré regióny Ruska a okupovaný ukrajinský polostrov Krym sériu výbuchov a útokov na objekty spojené s ruskou armádou a energetickou infraštruktúrou. Referuje o tom web liga.net s odvolaním sa na miestne úrady aj regionálne kanály na sociálnych sieťach.



Silné explózie hlásili z mesta Tuapse v Krasnodarskom kraji, kde podľa miestnych zdrojov vypukol požiar v areáli ropnej rafinérie. Úrady už večer varovali pred nebezpečenstvom útokov dronmi. Tuapse patrí medzi dôležité centrá ruského ropného priemyslu a exportu palív na juhu krajiny. Tamojšia rafinéria sa v ostatných týždňoch viackrát stala terčom ukrajinských útokov.

Podľa ukrajinských médií to bol už štvrtý útok na rafinériu a prístav v Tuapse za ostatné dva týždne. Expert Kyjevskej ekonomickej školy Borys Dodonov odhadol náklady na obnovu poškodeného závodu na približne päť miliárd dolárov.



Výbuchy zaznamenali aj v Taganrogu v Rostovskej oblasti. Telegramový kanál Astra informoval o požiari v areáli leteckého opravárenského závodu číslo 325, ktorý je pre vojnu proti Ukrajine pod sankciami Európskej únie, Spojených štátov aj Ukrajiny. Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar tvrdí, že protivzdušná obrana zničila raketu a požiar spôsobili padajúce trosky. Ukrajinci pripomenuli, že vyhlásenie o „padajúcich troskách“ býva tradičnou verziou ruských predstaviteľov.

Séria explózií otriasla aj okupovaným Krymom. Ruský predstaviteľ v Sevastopoli Michail Razvožajev uviedol, že mesto čelilo kombinovanému útoku dronov a rakiet, pričom spomenul aj strely Storm Shadow. Tvrdí, že protivzdušná obrana zničila 20 dronov. Podľa kanála Krymský vietor zasiahla jedna zo striel budovu veliteľstva vojenského letectva ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopoli. Výbuchy hlásili aj zo Simferopoľa a mesta Saky.



href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Noc plná explózií v Rusku aj na Kryme. Terčom boli rafinérie, vojenské závody aj Sevastopoľ – VIDEO, FOTO

