Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
26. mája 2026
V Rusku narastá frustrácia z Putina. Elity hovoria o sklamaní, prezident však nechce ustúpiť
Tagy: Americký prezident Kremeľ Ruská propaganda Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine
27.5.2026 (SITA.sk) - Zdroje blízke ruskému prezidentovi tvrdia, že Putin je stále presvedčený o možnosti vojenského úspechu a verí, že Rusko dokáže do konca roka ovládnuť celý Donbas.
Ruský prezident Vladimir Putin čelí podľa viacerých zdrojov z politických a podnikateľských kruhov najnáročnejšiemu obdobiu svojej dlhoročnej vlády. Hoci Kremeľ navonok prezentuje obraz sebavedomého lídra, vo vnútri mocenských štruktúr rastie nespokojnosť s vojnou na Ukrajine aj so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou v krajine.
Začiatkom mája sa Putin objavil v centre Moskvy pri stretnutí so svojou bývalou učiteľkou Verou Gurevičovou. V neformálnom oblečení a s kyticou kvetov ju osobne odviezol na večeru do Kremľa. Štátne médiá prezentovali zábery ako dôkaz, že prezident zostáva pokojný a dostupný obyčajným ľuďom. Prišli pritom len deň po správach západných médií, podľa ktorých sa Putin údajne skrýva v podzemnom bunkri zo strachu pred atentátom alebo pokusom o prevrat.
Ľudia blízki ruskému vedeniu však hovoria o úplne inej atmosfére. „Určite došlo tento rok k zmene nálady medzi elitami. Existuje hlboké sklamanie z Putina,“ uviedol podľa webu The Guardian jeden z vplyvných podnikateľov. Podľa neho medzi elitami rastie pocit, že krajina smeruje ku katastrofe a že sa prijímajú „nezmyselné a sebazničujúce rozhodnutia“.
Kremeľ napriek tomu nemení svoj postoj k vojne na Ukrajine. Zdroje blízke ruskému prezidentovi tvrdia, že Putin je stále presvedčený o možnosti vojenského úspechu a verí, že Rusko dokáže do konca roka ovládnuť celý Donbas. „Putin je fixovaný na Donbas a nezastaví sa, kým ho nezíska,“ povedal jeden zo zdrojov s prístupom k prezidentovi.
Putin verí vo víťazstvo, realita na fronte je však iná
Počas osláv Dňa víťazstva 9. mája Putin naznačil, že vojna sa „blíži ku koncu“, čo vyvolalo špekulácie o možných rokovaniach. Ľudia oboznámení s jeho uvažovaním však upozorňujú, že nejde o signál pripravenosti na kompromis, ale skôr o presvedčenie, že Rusko stojí pred vojenským prielomom.
Ukrajinské aj európske spravodajské zdroje tvrdia, že ruskí generáli prezidentovi predkladajú príliš optimistické informácie o vývoji na fronte. „Vymyslené správy putujú hore reťazcom velenia a tvrdia, že víťazstvo je na dosah,“ uviedol predstaviteľ ukrajinskej rozviedky. Vojenskí analytici pritom upozorňujú, že pri súčasnom tempe postupu môže Rusku trvať obsadenie celého Donbasu ešte roky.
Ďalším faktorom je aj sklamanie Moskvy z amerického prezidenta Donalda Trumpa. V ruskom vedení podľa zdrojov panovala nádej, že po návrate do Bieleho domu dokáže Trump prinútiť Kyjev vzdať sa časti územia. „V Moskve bol veľký optimizmus, že Trump po voľbách zabezpečí Donbas. Ten optimizmus sa však vo veľkej miere vytratil,“ uviedol zdroj blízky Putinovi.
Ukrajina medzitým posilnila vlastnú výrobu zbraní a prehĺbila spoluprácu s európskymi spojencami. V Kyjeve zároveň odmietajú územné ústupky bez pevných bezpečnostných garancií zo strany Spojených štátov.
Rusov trápi ekonomika aj obmedzovanie slobody
Nespokojnosť v Rusku rastie aj medzi bežnými obyvateľmi. Kremeľ v roku 2026 výrazne obmedzil fungovanie viacerých komunikačných aplikácií a v mnohých regiónoch opakovane vypínal mobilný internet. Úrady opatrenia zdôvodňujú ochranou pred ukrajinskými dronovými útokmi a sabotážami.
Výpadky internetu však podľa podnikateľov spôsobujú miliardové škody a vyvolávajú frustráciu aj medzi elitami. „Pri večeri všetci hovoria o internete. Sme teraz niekde bližšie k Severnej Kórei,“ povedal jeden z ľudí z prostredia Kremľa. Novinárka Ksenia Sobčaková zároveň tvrdí, že Rusko môže už budúci rok zablokovať všetky západné sociálne siete a prinútiť obyvateľov používať domáce alternatívy.
K rastúcej nervozite prispieva aj inflácia, vyššie dane a stagnujúca ekonomika. Na sociálnych sieťach sa čoraz častejšie objavujú videá nahnevaných podnikateľov, farmárov či obyvateľov kritizujúcich vládu. Štátne prieskumy zároveň ukazujú pokles spokojnosti obyvateľov aj klesajúcu podporu prezidenta.
Napriek tomu väčšina analytikov nepovažuje možný prevrat proti Putinovi za realistický scenár. „Áno, medzi elitami rastie nervozita a neistota. Hovoriť o existenčnej hrozbe pre Putinovu vládu je však predčasné. Stále má situáciu pod kontrolou,“ uviedol zdroj blízky Kremľu.
Zdroj: SITA.sk - V Rusku narastá frustrácia z Putina. Elity hovoria o sklamaní, prezident však nechce ustúpiť © SITA Všetky práva vyhradené.
