Nocľaháreň v Poprade za približne pol milióna eur zrekonštruovali a pojme viac ľudí bez strechy nad hlavou (video+foto)

Kapacita zariadenia sa zvýšila

Pravidelný monitoring ľudí bez domova

1.12.2023 (SITA.sk) - Nocľaháreň v Poprade počas tejto zimy aj mimo nej pojme viac ľudí bez strechy nad hlavou. V uplynulých mesiacoch prešla komplexnou rekonštrukciou za približne pol milióna eur. Zariadenie na Levočskej ulici zateplili, dispozične upravili so zámerom využiť priestor aj na poschodí, pribudol aj bezbariérový vstup do budovy.Ako počas slávnostného otvorenia informovala vedúca odboru sociálnych služieb na mestskom úrade Petra Závacká , zariadenie funguje v nepretržitej prevádzke. Za dvadsať rokov pomohlo stovkám ľudí v rôznych kritických situáciách.Budova, ktorá v súčasnosti funguje ako nocľaháreň, bola postavená v 50. rokoch minulého storočia. Je súčasťou areálu sociálnych služieb, ktorý je určený pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.Na jej obnovu mesto získalo nenávratný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške takmer 412-tisíc eur, spoluúčasť mesta predstavovala 81-tisíc eur. Podľa samosprávy však investícia prinesie úspory na energiách, keďže objekt celoplošne zateplili.Kapacita zariadenia sa po prácach zvýšila z 35 na maximálne 43 osôb. Vďaka upravenému priestoru na poschodí však podľa primátora Antona Danka umožňuje v prípade núdze prenocovanie aj väčšieho počtu ľudí. „Je našou povinnosťou postarať sa o ľudí, ktorí stratili strechu nad hlavou. Poprad je špecifický v tom, že je chladným mestom, a o to viac sa musíme starať o takýchto ľudí," povedal pre médiá pri príležitosti otvorenia nocľahárne.Vďaka projektu má nocľaháreň zrekonštruovaný interiér a exteriér vrátane strechy. Klienti majú k dispozícii nové schodisko a spomínaný zastrešený bezbariérový vstup do budovy, kde sa nachádza aj toaleta pre imobilných. Práce na obnove trvali päť mesiacov. Ľudia bez domova mohli počas tohto obdobia využívať jeden veľký stan v areáli, aj bývanie v obytných kontajneroch a mobilné toalety.Samotné mesto vykonáva podľa Závackej monitoring ľudí bez domova pravidelne, a to prostredníctvom sociálnych pracovníkov priamo v teréne, za účelom poskytnutia pomoci.Ide o sociálne poradenstvo, napríklad pri vybavovaní dokladov, pomoci v hmotnej núdzi, evidencii uchádzača o zamestnanie, či zapojení sa do menších obecných služieb. Okrem toho ponúkajú služby v zariadení sociálnych služieb a angažujú sa pri hľadaní práce a ubytovania. Pomôcť však môže podľa vedúcej sociálnych služieb aj verejnosť, osobitne počas zimy poskytnutím teplého oblečenia, vankúšov i posteľného prádla.