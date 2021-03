Nočná mora Malťanov trvala iba štyri minúty. Mužstvo však dokázalo zjednotiť celú krajinu, píšu médiá

Mužstvo zjednotilo celú krajinu

28.3.2021 (Webnoviny.sk) - Malta je v rebríčku FIFA na 176. mieste, z Európy sú na tom horšie len Moldavsko, Lichtenštajnsko, Gibraltár a San Maríno. Na Malte sa nehrá najvyššia ligová súťaž od 10. marca, lebo to nepovolili úrady v dôsledku pandémie koronavírusu.Malta v kvalifikačných zápasoch o postup na ME a MS na ihrisku súpera neskórovala 13-krát za sebou a aj pri remíze 1:1 v roku 2014 v Bulharsku strelili hostia gól iba z pokutového kopu.Malta mala v sobotu v Trnave na ihrisku iba dvoch hráčov, ktorí pôsobia v zahraničných kluboch, aj to v druhej belgickej a štvrtej najvyššej súťaži v Anglicku. A napriek tomu táto Malta po oduševnenom výkone remizovala so Slovenskom 2:2 a po prvom polčase dokonca pri výsledku 2:0 siahala aj na tri body."Som hrdý na našu krajinu a jej hráčov. Tento výsledok dokazuje, že sme na správnej ceste smerom dopredu. Toto mužstvo v sobotu večer prejavilo schopnosť zjednotiť celú krajinu," vyhlásil štátny tajomník pre šport Clifton Grima, cituje ho portál lovinmalta.com."Stratili sme dvojgólový náskok, ale získali prvý bod! Bolo to ďalšie pôsobivé vystúpenie zverencov Devisa Mangiu, ktorí naznačili, čo všetko sa mohlo stať, keď sa v prvom polčase ujali ohromujúceho dvojgólového vedenia. Potom síce prišla nočná mora v úvode druhého polčasu, ale trvala iba štyri minúty. Napokon to stačilo na zisk bodu," objavilo sa na webovej stránke timesofmalta.com.Malťania naznačili solídnu pripravenosť už domácim výkonom proti Rusom. Síce prehrali 1:3, ale tretí gól inkasovali až v 90. min. Taliansky tréner Malty Devis Mangia pochválil svojich zverencov, ale zároveň naznačil, že zlepšenie treba potvrdiť v ďalších zápasoch."Rusi si osvojili priamejší štýl futbalu, Slováci sa viac hrajú. Páči sa mi ich štýl futbalu, majú niekoľko talentovaných stredopoliarov, preto musíme byť opatrní. Musíme sa snažiť čo najviac držať loptu a hrať čo najďalej od našej bránky," povedal Mangia ešte pred sobotným zápasom.Jeho zverencom sa to výborne darilo najmä v prvom polčase, ktorý ovládli výsledkovo aj herne. A to ešte mohli v závere zápas strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Slováci s výnimkou úvodu druhého polčasu neboli lepším tímom."Úplne sme zbabrali prvý polčas, dobiehať dvojgólové manko je ťažké s každým súperom. S Maltou doma remizovať je smutné a to nechcem použiť ostrejšie slová. Musíme sa zamyslieť, každý musí začať od seba, ja prvý," komentoval jeden z najlepších slovenských hráčov, stopér Milan Škriniar Najbližšie sa Malťania predstavia 30. marca v Chorvátsku, v tabuľke H-skupiny im zatiaľ s jedným bodom patrí posledná priečka. Slovákom patrí pred domácim súbojom s Rusmi štvrtá pozícia s 2 bodmi.