Nočná nehoda medzi Janíkovcami a Čechyncami skončila tragicky, vodič nemal šancu prežiť – FOTO

23.7.2025 (SITA.sk) - Pri tragickej nehode v okrese Nitra zahynul vodič, jeho 17-ročného spolujazdca previezli so zraneniami do nemocnice. Ako informuje nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala v nočných hodinách medzi obcami Janíkovce a Čechynce."Vodič Škody Octavie pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, v dôsledku čoho zišiel mimo cesty a vozidlo sa prevrátilo," uviedla polícia.Pri dopravnej nehode vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, jeho 17-ročný spolujazdec bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.Polícia vyzýva všetkých vodičov, aby sa pred jazdou pripútali, ako aj ich spolucestujúci. "Ide o jednoduchý úkon, ktorý vám môže zachrániť život," pripomínajú policajti.