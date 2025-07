Progresívci kritizujú ministra Ráža. Namiesto modernizácie ruší pobočky pôšt a mlčí o pláne – VIDEO

Cesta na poštu sa môže predĺžiť o hodiny

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Stav pošty je výsledkom dlhoročného zanedbania

23.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo dopravy budúci týždeň spúšťa prvú fázu rušenia pôšt. V auguste a septembri má byť zatvorených 26 pobočiek vo všetkých krajských mestách, no tým sa to podľa Progresívneho Slovenska neskončí. "Následne prídu na rad desiatky pôšt v okresných mestách a stovky na vidieku," vyhlásil člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj „Práve teraz stojíme pred symbolickou prvou poštou v Bratislave, ktorá má byť zrušená už v auguste. Náhradná pobočka sa nachádza tri kilometre ďaleko. Pre seniorov či rodičov s deťmi je to priveľká vzdialenosť. A teraz si túto situáciu premietnime na celé Slovensko. Polovica pôšt má pritom ešte nižšiu návštevnosť, ako táto. Z celkového počtu 1 400 pobočiek tak môžu byť ohrozené stovky ďalších,“ upozornil Lackovič.Podľa neho budú obyvatelia menších miest a obcí nútení cestovať aj niekoľko kilometrov, aby zaplatili poukážku, vyzdvihli si balík, poslali list alebo kúpili kolok. „Viete si predstaviť babičku, ktorá cestuje hodiny autobusom s prestupom len preto, aby si zaplatila účet za energie? Takéto opatrenia sa nerobia potichu a bez verejnej diskusie. Ľuďom treba férovo povedať, že dostupnosť základných služieb sa výrazne zhorší,“ zdôraznil Lackovič.Pripomenul tiež, že mnohé obce dlhé roky bojovali o zachovanie svojej pošty, investovali do priestorov a poskytli ich Slovenskej pošte prakticky “na zlatom podnose“. „Štát by mal dôkladne zvážiť, ktoré pobočky je naozaj nevyhnutné zrušiť a ako takúto stratu nahradiť. Inak sa toto opatrenie dotkne prakticky každej obce či mesta – buď stratou prístupu k službám, alebo preťažením zostávajúcich pobočiek,“ doplnil.Odborník PS na rezort dopravy Martin Pekár upozornil, že rušenie pobočiek je len dôsledkom dlhoročného zanedbávania pošty a chýbajúcej stratégie. „Pošta, kedysi jeden z pilierov verejných služieb, dnes funguje ako relikt socializmu. Hlavné logistické centrum v Bratislave je stále v budove z roku 1970, zásielky sa triedia na druhom poschodí a v roku 2025 nosíme balíky po schodoch. Zákazníci sa sťažujú, podnikatelia sú frustrovaní, zamestnanci odchádzajú. A minister dopravy? Namiesto modernizácie ruší pobočky a hovorí o predaji logistického centra,“ upozornil Pekár.Progresívne Slovensko má riešenie na stole už od roku 2018. Sú ním moderné klientske centrá, ktoré dokážu ponúknuť viac služieb, dlhšie otváracie hodiny a komfortné podmienky pre ľudí aj podnikateľov.„Klientske centrá dokážu obslúžiť oveľa väčší počet zákazníkov a zároveň byť ziskové. Slovenská pošta nie je podnik, ktorý treba potopiť alebo predať. Je to verejná služba občanom. Štát, ktorý ju necháva sa rozpadnúť, sa vzdáva svojej základnej zodpovednosti,“ uzavrel Pekár a vyzval ministra dopravy Ráža , aby zastavil úpadok pošty a konečne predstavil koncepčné riešenie.