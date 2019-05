Noční vlci sú v Poľsku, vo štvrtok majú navštíviť aj Duklu a Svidník

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Varšava 2. mája (TASR) - Na poľskom území sa od stredy nachádzajú členovia ruského provládneho motorkárskeho klubu Noční vlci. S odvolaním sa na poľské médiá o tom informovala rozhlasová stanica Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).Medzi motorkármi prechádzajúcimi cez Poľsko nie sú žiadni ruskí členovia tohto kontroverzného klubu - väčšina z nich má totiž od roku 2014 zákaz vstupu na územie EÚ, aby zúčastnili na každoročnej jazde poako spomienky na porážku fašistického Nemecka.Podľa agentúry TASS poľská pohraničná stráž pustila na územie krajiny asi 30 motorkárov z Poľska a Talianska. Vodca Nočných vlkov Alexander Zaldostanov, známy pod pseudonymom Chirurg, sa do jazdy zapojil len na úseku Moskva-Brest, pretože mu bol tiež odmietnutý vstup do Európskej únie.Európski členovia Nočných vlkov v stredu vo Varšave položili kvety položili kvety na miestnom cintoríne sovietskych vojakov a k hrobu Neznámeho vojaka v centre mesta. Vo štvrtok majú naplánovanú zastávku v meste Vroclav. Svoju jazdu plánujú ukončiť 9. mája v Berlíne.Činnosť členov klubu Noční vlci, ktorí sa pravidelne pokúšajú o jazdy naprieč Európou, je v Európskej únii vnímaná ako provokatívna a politicky motivovaná. Nočná vlci tvrdia, že im ide o dejiny a zachovanie historického povedomia.Podľa rozpisu, ktorý sa nachádza na webovej stránke Nočných vlkov, by 4. mája mali v rámci projektu Cesty víťazstva zavítať do Banskej Bystrice, Zvolena a Štúrova a 5. mája i do Bratislavy. V rámci "Operácie Dukla" motorkári vo štvrtok navštívia Duklu a Svidník a v piatok sa zastavia v Prešove a Liptovskom Mikuláši.