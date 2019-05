Poslanci by mali voliť kandidátov na ústavných sudcov 21. mája

Ilustračné foto. Foto: TASR, Martin Baumann Foto: TASR, Martin Baumann

Bratislava 2. mája (TASR) - Národná rada SR by mala voliť ďalších kandidátov na ústavných sudcov 21. mája podvečer. Vyplýva to z návrhu programu májovej schôdze. Rokovanie o voľbe má byť v ten istý deň dopoludnia.O post ústavného sudcu sa v poradí v tretej voľbe uchádzalo pôvodne 25 kandidátov. Eva Fulcová však napokon opäť z boja odstúpila, a tak kandiduje 24 uchádzačov, ktorých vypočúva parlamentný ústavnoprávny výbor.Kandidátmi na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR sú Pavol Boroň, Katarína Čechová, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Dagmar Fillová, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Monika Jurčová, Vieroslav Júda, Eva Kováčechová, Štefan Kseňák, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Patrik Palša, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka, Robert Šorl, Marek Tomašovič a Martin Vernarský. Jurčová, Júda a Palša sú novými kandidátmi, ostatní sa uchádzajú o post ústavného sudcu opätovne.Kandidátov volili poslanci už dvakrát, stále však nevybrali dostatok uchádzačov, preto bude ďalšia voľba. V prvom hlasovaní nezvolili nikoho, v druhom vybrali osem kandidátov. Prezident z nich vymenoval troch nových ústavných sudcov, čím sfunkčnil plénum Ústavného súdu. Za predsedu ÚS vymenoval Ivana Fiačana. Na Ústavnom súde sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Koalícia zatiaľ neoznámila dohodu na voľbe. Strany však pripúšťajú, že by mohli zvoliť všetkých desiatich chýbajúcich kandidátov.