Nočnú oblohu rozžiari meteorický roj, mesiac bude pozorovanie rušiť minimálne

4.8.2021 (Webnoviny.sk) - Mesiac bude pozorovanie meteorického roja Perzeíd rušiť iba minimálne. Ako vysvetlila v tlačovej správe hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Katarína Gáliková , počas maxima aktivity roja bude Mesiac štyri dni po nove.Meteorický roj dosiahne maximálnu frekvenciu, približne 45 meteorov za hodinu, 12. augusta. Rozloženie meteorov okolo maxima je však silne asymetrické. Roj je činný od poslednej dekády júla do polovice augusta. Gáliková poukázala, že pri pozorovaní zo Zeme vplyvom perspektívy zdanlivo vyletujú z jedného miesta na oblohe – radiantu, ktorý leží v súhvezdí Perzea.Astronóm Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV uviedol, že už desať dní pred maximom je možné pozorovať zvýšenú frekvenciu meteorov. Dodal, že počas štyroch dní okolo maxima, od 9. do 13. augusta, stretne Zem 62 percent všetkých Perzeíd. „Po maxime však ich počet prudko klesá a už po troch dňoch možno pozorovať len jednotlivé kusy. Tie sa môžu objavovať až do polovice septembra. Na pozorovanie Perzeíd je preto najvhodnejšie obdobie od 5. do 13. augusta 2021,“ odporučil.Gáliková priblížila, že meteorický roj Perzeíd je prúd prachových častíc v dráhe periodickej kométy 109P/Swift-Tuttle, ktorá sa k Zemi vracia raz za 133 rokov.„Väčšina týchto častíc bola súčasťou mraku tisíc a viac rokov. Po predposlednom prechode kométy perihéliom v roku 1859 sa z nej uvoľnil ďalší oblak častíc, ktorý v súčasnosti pozorujeme ako samostatné vlákno prejavujúce sa zvýšenou frekvenciou zhruba jeden deň pred hlavným maximom,“ objasnil Svoreň.