Nočný výstrel v byte partnera exprezidentky Čaputovej, Rizman sa následne prihlásil na polícii

5.9.2024 (SITA.sk) - Partnerovi bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej Jurajovi Rizmanovi náhodne vystrelila počas čistenia zbraň. Informoval o tom na svojej internetovej stránke pluska.sk časopis Plus 7 dní K incidentu podľa časopisu došlo v stredu 4. septembra večer na Skalickej ulici v Bratislave. Rizman sa následne sám prihlásil na obvodnom oddelení polície.„Opísal, ako strela vyšla z pištole Glock Luger, ktorú má v legálnej držbe. Projektil prešiel cez sklenenú výplň obydlia,“ uviedlo Plus 7 dní s tým, že guľka nakoniec skončila v stene. Pri incidente sa nikto nezranil, pričom Rizman bol v tom čase v byte sám.Incident pre Plus 7 dní potvrdila aj polícia. Vec je podľa nich evidovaná ako priestupok.