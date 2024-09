Tínedžera, ktorý strieľal na strednej škole v Georgii, už skôr vyšetrovali pre vyhrážky

5.9.2024 (SITA.sk) - Tínedžera, ktorý v stredu zabil na strednej škole v americkej Georgii štyroch ľudí, už pred viac ako rokom vyšetrovali pre online príspevky hroziace streľbou na škole . Nemali však dostatok dôkazov na jeho zatknutie.Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) uviedol, že v máji 2023 dostali anonymné tipy o online hrozbách streľby na bližšie nešpecifikovanej škole. Prípad FBI následne postúpila úradu v okrese Jackson, susediacom s okresom Barrow, kde sa stala stredajšia tragédia.Úrad vypočul vtedy chlapca aj jeho otca, upozornil aj lokálne školy, aby tínedžera monitorovali, ale na zatknutie a ďalšie kroky však nemali ďalšie dôvody. Tínedžerovi sa v minulosti venovali aj štátne sociálne služby.Štrnásťročný chlapec strieľal v Apalachee High School v meste Winder, zhruba hodinu od Atlanty, s puškou útočného typu. Zabil dvoch pedagógov a dvoch žiakov, uviedol riaditeľ georgijského úradu pre vyšetrovanie Chris Hosey. Najmenej deväť ľudí, ôsmich študentov a jedného učiteľa, hospitalizovali so zraneniami. Očakáva sa, že všetci prežijú.Mladého páchateľa vo štvrtok prevezú do regionálneho detenčného zariadenia pre mládež. Za zabitie ho obvinili ako dospelého. Úrady sa stále pokúšajú zistiť, ako sa mladík dostal k zbrani a ako ju dostal do školy, ktorú navštevuje zhruba 1 900 študentov.