Nokia vykázala v 1. kvartáli prevádzkovú stratu

Na archívnej snímke sídlo spoločnosti Nokia vo fínskom Espoo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 25. apríla (TASR) - Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia vo štvrtok nepríjemne prekvapil trhy, keď za 1. kvartál vykázal stratu. Odôvodnil to tvrdou konkurenciou v sieťovom odvetví.Nokia už v januári varovala pred. A vo štvrtok oznámila, že v prvých troch mesiacoch 2019 zaznamenala prevádzkovú stratu vo výške 59 miliónov eur, zatiaľ čo vlani v rovnakom období mala zisk 239 miliónov eur.Analytici pritom očakávali v 1. štvrťroku prevádzkový zisk 305 miliónov eur.Čistá strata Nokie za tri mesiace do konca marca 2019 vzrástla na 442 miliónov eur z vlaňajších 354 miliónov eur.Tržby spoločnosti dosiahli v 1. štvrťroku 5,03 miliardy eur, čo je viac ako 4,92 miliardy eur v minulom roku.Nokia potvrdila ciele pre rok 2019 a 2020. Spoločnosť plánuje dosiahnuť v tomto roku zisk na akciu v pásme 25 - 29 centov a v roku 2020 v rozsahu 37 - 42 centov.Priemysel sieťových zariadení, v ktorom dominujú Nokia, švédsky koncern Ericsson a čínsky Huawei, v uplynulých rokoch zasiahlo spomalenie dopytu, pretože predaj sietí 4G dosiahol vrchol v polovici dekády. Teraz sa pripravujú na nový cyklus modernizácie sietí, keďže prevádzkovatelia začali investovať do zariadení 5G.