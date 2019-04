UBS zaznamenala v 1. kvartáli pokles tržieb aj zisku

UBS Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 25. apríla (TASR) – Najväčšia švajčiarska banka UBS zaznamenala v 1. kvartáli 2019 pokles tržieb aj zisku. Dôvodom bolo ochladenie svetovej ekonomiky aj trhov. Napriek tomu jej výsledky prekonali očakávania analytikov.Čistý zisk UBS sa za tri mesiace do konca marca 2019 znížil o 27 % na 1,14 miliardy USD (1,02 miliardy eur). Vlani v rovnakom období však banka zaknihovala niekoľko jednorazových príjmov.Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Infront Data, očakávali ešte strmší pokles zisku na 848 miliónov USD.Tržby klesli o 12 % na 7,2 miliardy USD."Prvý štvrťrok 2019 bol charakteristický náročnými podmienkami na trhu, ktoré sa ku koncu štvrťroka a začiatkom apríla zlepšili," uviedol generálny riaditeľ Sergio Ermotti.Zisky oboch kľúčových divízií klesli, pričom v prípade investičnej sa jej zisk pred zdanením znížil o 64 % na 207 miliónov eur a zisk divízie wealth managementu klesol o 21 %.Pozitívny prílev nových klientov a nárast investícií do aktív o 8 % by mal pomôcť zvýšiť výnosy, uviedla banka.UBS chce ráznejšie zredukovať náklady v roku 2019 a očakáva, že jej stratégia, ktorá vstúpi do platnosti v druhej polovici roka, by mala podporiť jej politiku návratnosti kapitálu, ktorú potvrdila vo štvrtok.V 2. štvrťroku chce obnoviť program spätného odkúpenia akcií až do výšky 1 miliardy USD.(1 EUR = 1,1209 USD)