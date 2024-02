Nominácia Gašparovho syna je ďalším pochybným krokom Ficovej vlády, kritizuje Majerský

SIS má pokrivený kredit

Pôsobil aj v NAKA

14.2.2024 (SITA.sk) - Nominácia Pavla Gašpara na pozíciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) je ďalšou pochybnou nomináciou vlády Roberta Fica Smer-SD ). Myslí si to predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) „Z jeho životopisu nevieme povedať, či má vôbec nejaké skúsenosti so spravodajskými službami," dodal líder kresťanských demokratov.Zároveň pochybuje, že Pavol Gašpar bude akceptovaný medzinárodnou spravodajskou komunitou. V súčastnosti má v nej SIS podľa Majerského veľmi „pokrivený kredit".Novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby by sa mal stať Pavol Gašpar. Rozhodla o tom v stredu vláda. Gašpar je momentálne štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti. Do funkcie šéfa SIS ho musí ešte vymenovať prezidentka SR.Gašpar je synom bývalého policajného prezidenta a súčasného šéfa branno-bezpečnotného parlamentného výboru Tibora Gašpara (Smer-SD). Pavol Gašpar vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.V rokoch 2011 až 2012 pôsobil ako policajný vyšetrovateľ v Nitre a neskôr v Národnej kriminálnej agentúre v Bratislave (2012 – 2013). V roku 2013 pracoval v Kancelárii Súdnej rady SR a v období 2013 až 2016 ako asistent sudcu na Najvyššom súde SR.V rokoch 2016 až 2019 pôsobil ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde v Nitre a v rokoch 2019 až 2023 pracoval ako advokát.