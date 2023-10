Nominácia Huliaka či Kuffu na ministra životného prostredia naráža na odpor, výzvu už podpísalo vyše dvadsaťtisíc ľudí

Otvorený list koaličným stranám

Konflikty sa ďalej prehĺbia

Hrozia aj prehraté súdne spory

14.10.2023 (SITA.sk) - Viac ako 20-tisíc ľudí sa za 24 hodín podpísalo pod výzvu, ktorou protestujú proti nominácii Rudolfa Huliaka alebo Filipa Kuffu na post ministra životného prostredia.Nominácia sa stretla v sektore ochrany prírody so všeobecným odporom, uviedla občianska iniciatíva My sme les.Spolu 51 organizácií a iniciatív so zameraním od ochrany a revitalizácie prírody, cez environmentálne právo, záchranu zranených zvierat až po cyklistické a turistické spolky s veľkou členskou základňou iniciovalo otvorený list, ktorým žiadajú predstaviteľov strán zostavujúcich vládnu koalíciu o starostlivý výber pozície šéfa envirorezortu.List vznikol ako reakcia na medializované informácie o zvažovanom výbere Rudolfa Huliaka či Filipa Kuffu, nominantov Slovenskej národnej strany.Iniciátori výzvy apelujú na koaličné strany, aby vybrali bezúhonného a odborne zdatného nominanta bez problematickej minulosti spojenej so šírením agresívnych vyjadrení voči ochranárskej komunite, hoaxov a konšpiračných teórií.Ak sa skutočne nominácia potvrdí, pôjde podľa iniciatívy My sme les o jednoznačne najhoršiu nomináciu na post ministra životného prostredia od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.„To, že ide naozaj o nevhodný výber, kde sú odôvodnené obavy, že zvažovaní nominanti by rozvrátili ochranu prírody na Slovensku, dokladá nielen bezprecedentná podpora verejnosti otvoreného listu v priebehu krátkej doby, ale aj podpora 113 vedcov, vysokoškolských pedagógov, odborníkov a verejne známych osobností. Veríme preto, že politici zvážia možných nominantov a vyberú takého, ktorý prispeje k fundovanému a ozajstnému riešeniu dlhodobých problémov ochrany prírody na Slovensku,“ povedal Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.Podľa iniciátorov otvoreného listu práve nominácia na ministra životného prostredia ukáže, ako vážne to koaličné strany myslia s upokojením situácie a zachovaním demokracie na Slovensku.„Ak majú koaliční partneri ozaj prispieť k ukľudneniu verejnej debaty, tak nominantom nemôže byť žiadna osoba ako napríklad pán Huliak, ktorý k dnešnej vyhrotenej debate v ochrane prírody nemálo prispel. Nominácia človeka, ktorý nepriamo vyzýva k agresii voči ochrane prírody či štátnych ochranárov nazýva nevyberaným slovníkom, konflikty len ďalej prehĺbi,“ podčiarkol Kameniar.Ak sa nominácia nezmení, dôsledkom budú podľa neho prehraté súdne spory s Európskym súdnym dvorom a nedostatočná podpora zo strany rezortu životného prostredia pri príprave projektov, stratégií a politík iných rezortov.V konečnom dôsledku to môže negatívne zasiahnuť nielen samotnú slovenskú ochranu prírody, ale aj ďalšie rezorty.Iniciátori výzvy budú pokračovať v zbere podpisov. Veria, že presvedčia koaličné strany k výberu fundovaného odborníka, ktorý bude mať podporu ochranárskej a aj vedeckej verejnosti.