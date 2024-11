Nominácia Maroša Šefčoviča je podľa Šutaja Eštoka výpoveďou o vláde a úspešnosti strany Hlas, ale aj o frustrovanej opozícii (video)

Výrazná tvár nielen na Slovensku

25.11.2024 (SITA.sk) - Nominant slovenskej vlády Maroš Šefčovič bude eurokomisárom pre obchod a hospodársku bezpečnosť, medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť. Podľa predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka to vypovedá o vláde a úspešnosti strany Hlas, ale zároveň aj o slovenskej opozícii."To, čo okolo tejto nominácie rozohrala opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom , je výpoveďou frustrovaných ľudí. Progresívne Slovensko a Kresťanskodemokratické hnutie prehráva nielen doma, ale aj v Bruseli," povedal Šutaj Eštok s tým, že opozícia podľa neho v Bruseli očierňuje Slovensko.Líder Hlasu podčiarkol, že vláda nominovala človeka, ktorý je výraznou tvárou nielen na Slovensku, ale značný rešpekt a uznanie si vybudoval aj v zahraničí. Európsky týždenník Politico ho označil za šiesteho najvplyvnejšieho politika v celej Európe. Maroš Šefčovič nie je členom žiadnej politickej strany. V roku 2019 bol kandidátom na post prezidenta, porazila ho Zuzana Čaputová "Maroš Šefčovič bude zodpovedný za ekonomické vzťahy Európskej únie s kľúčovými globálnymi hráčmi, ako sú Spojené štáty americké, Čína, India či Brazília. A to napriek tomu, že Ursula von der Leyen je predstaviteľkou opozičnej politickej strany, nebojíme sa ju aj kritizovať a za jej podporu sme v Európskom parlamente nehlasovali," podotkol Šutaj Eštok.Oblasti, za ktoré bude Šefčovič zodpovedať, robia z neho jedného z troch najdôležitejších európskych komisárov. "Naša krajina získa najdlhšie slúžiaceho eurokomisára vôbec," doplnil predseda Hlasu s tým, že Šefčovič bude môcť svoje pôsobenie využiť v prospech Slovenska.Podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) poukázal na to, že Šefčovičove portfólio je najťažšie, ale zároveň bolo aj najžiadanejšie."Uchádzalo sa oň niekoľko členských štátov, vrátane tých najsilnejších. Eminentný záujem o tento post mala aj Česká republika, napriek tomu si Ursula von der Leyenová vybrala Maroša Šefčoviča, pretože chápe dôležitosť súčasnej výzvy, keď EÚ bude musieť bojovať na geopolickom poli s takými hráčmi, ako sú Spojené štáty americké, Čína a ďalšie veľké krajiny a zoskupenia," povedal. Dodal, že Šefčovič už po nominácii na tento post dostal prezývku "obchodný cár".Ako zdôraznil europoslanec za Hlas-SD Branislav Ondruš , v stredu 27. novembra pri hlasovaní podporí nástup novej Európskej komisie , a to aj napriek tomu, že za Ursulu von der Leyenovú ako predsedníčku EK nehlasoval."Slovensko má eminentný záujem, aby spolupracovalo s Európskou komisiou a nebolo v politickom konflikte, pretože momentálne prerozdeľujeme 20 miliárd eur z kohéznych fondov a z fondov plánu obnovy," dodal Kmec.Šutaj Eštok v súvislosti s vojnou na Ukrajine na tlačovej besede zdôraznil, že nie je správne, aby sa v čase, keď sa čaká na novú americkú administratívu, využívali rakety stredného doletu. Práve v tomto období treba podľa neho robiť všetko pre to, aby sa dvere, ktoré majú otvoriť mierové rokovania, nezatvorili."Na pôde EÚ jasne hovoríme, že ak Spojené štáty americké rozhodnú, že nebudú pokračovať vo financovaní vojenskej podpory Ukrajiny a celé to má zostať na pleciach EÚ, tak nech s nami nerátajú. My máme iné priority na Slovensku, a to starať sa o občanov Slovenska a nie podporovať nekonečný konflikt," zdôraznil.Ako doplnil Branislav Ondruš, analýza New York Times ukázala, že za posledných 12 mesiacov nemá Ukrajina takmer žiadne územné zisky."Nedarí sa nám pomôcť Ukrajine, aby sa vedela brániť ruskej agresii. A to najmä preto, že Ukrajina už nepotrebuje ani tak zbrane, ako potrebuje vojakov," poznamenal s dodatkom, že Hlas stojí za Ukrajinou, v prospech ktorej je mierové ukončenie konfliktu a nie predlžovanie vojny.