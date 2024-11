Pellegrini podpísal niekoľko zákonov zo sociálneho sektora, odobril aj redukovanie trinástych dôchodkov

Zamestnanie príslušníkov tretích krajín

Novela o sociálnom poistení

25.11.2024 (SITA.sk) - Prezident podpísal niekoľko zákonov zo sociálneho sektora. Vo štvrtok Prezident SR Peter Pellegrini podpísal novelu Zákonníka práce, ktorú navrhli poslanci Národnej rady SR Milan Garaj . Návrh zákona odstráni nejednoznačný výklad právnej úpravy sezónnej práce na účely dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v cestovnom ruchu.Hlava štátu rovnako podpísala aj druhú novelu Zákonníka práce od poslancov Milana Garaja, Andreja Danka a Dagmar Kramplovej. Zákon po novom nariaďuje zamestnávateľom poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca. Táto povinnosť sa týka zamestnávateľov s viac ako 49 zamestnancami, ktorí sú povinní poskytnúť zamestnancovi príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov, maximálne však do výšky 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca.Peter Pellegrini podpísal tiež novelu zákona o službách zamestnanosti navrhovanú poslankyňou Národnej rady SR Alenou Novákovou. Po novom tak agentúry dočasného zamestnávania budú môcť prideľovať štátnych príslušníkov tretích krajín k užívateľským zamestnávateľom. Podmienkou pre umiestňovanie cudzincov z krajín mimo EÚ medzi zamestnávateľov je, aby išlo o zamestnanie v nedostatkových profesiách. Potrebné budú aj potvrdenia o voľnom mieste a žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania.Prezident poslankyni Novákovej podpísal aj novelu zákona o orgánoch štátnej správy, ktorá má reorganizovať výkon koordinácie rodinných dávok v rámci Európskej únie. Po novom sa zriadia špecializované pracoviská na vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré podľa poslankyne zlepšia koordináciu a kvalitu poskytovaných služieb. Podpis prezidenta dostala aj novela o sociálnom poistení, ktorú navrhla poslankyňa Národnej rady SR Ľubica Laššáková Zmena v zákone má občanom poskytnúť komplexné informácie o ich budúcom dôchodkovom zabezpečení, čo prispeje k lepšiemu finančnému plánovaniu občanov v súvislosti s odchodom do dôchodku. Novela zároveň redukuje trináste dôchodky vyplácané do zahraničia. Plnú sumu trinásteho dôchodku budú po novom môcť získať len seniori, ktorí majú na Slovensku odpracovaných minimálne desať rokov.