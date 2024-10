NOMINÁCIA na tohtoročný Nemecký pohár: Nováčikmi v národnom tíme sú Turan a Eliaš

S dvoma nováčikmi odcestuje slovenská hokejová reprezentácia na tohtoročný Nemecký pohár do Landshutu. Tréner Craig Ramsay a generálny manažér Miroslav Šatan nominovali z debutantov 23-ročného popradského kapitána Olivera Turana a 20-ročného brankára Rastislava Eliaša. Okrem nich nechýba na zozname najproduktívnejší hráč uplynulého extraligového ročníka Samuel Buček, ofenzívny líder Peter Cehlárik či skúsený obranca Marek Ďaloga.





Práve 35-ročný Ďaloga je najskúsenejším hráčom vo výbere so 112 štartmi za národný tím. Obranca Komety Brno naposledy reprezentoval ešte v olympijskej sezóne 2021/22. V tíme sa predstaví aj Samuel Buček. V uplynulej sezóne dostal šancu vo februárovom dvojzápase proti Nemecku, avšak z účasti na kempe ho vyradilo zranenie. Následne viedol Nitru za titulom v Tipos Extralige, dovedna nazbieral 81 bodov v 65 dueloch (37+44). "O nominácii sme intenzívne diskutovali posledné dva týždne. Do národného tímu sa vráti Ďaloga, taktiež príde Buček, ktorého sme chceli vyskúšať už v minulej sezóne, no pre zranenie nemohol prísť. Na zozname sú hráči, ktorí v reprezentácii už boli a mali by byť lídri na ľade. Nechýbajú mladší chlapci, ktorí dostanú ďalšiu príležitosť, aby trénerov zaujali, či už sú to Stacha, Petrovický, alebo Kašlík," povedal generálny manažér Miroslav Šatan podľa hockeyslovakia.Jedným z dvoch nováčikov na zozname je 23-ročný obranca a zároveň kapitán extraligového Popradu Oliver Turan. Slovensko dosiaľ reprezentoval v mládežníckych kategóriách, naposledy na juniorskom šampionáte 2021 v Kanade. "Je to skvelé, niečo, o čo sa snažím, odkedy som skončil v juniorskej reprezentácii. Som veľmi rád, že to v tejto sezóne vyšlo. Neviem sa dočkať reprezentačného štartu,"Druhým nováčikom je Rastislav Eliaš. Dvadsaťročný brankár si v tejto sezóne zachytal v najvyššej fínskej súťaži Liiga v drese IFK Helsinki. Do zverejnenia nominácie odchytal päť duelov, jeden pridal v nižšej súťaži Mestis a ďalšie dva vo fínskej juniorskej lige. V minulosti bol ťahúň mládežníckej reprezentácie do 18 rokov na Hlinka Gretzky Cupe 2021, na ktorom Slováci vybojovali historické strieborné medaily. V minulej sezóne bol súčasťou slovenskej reprezentácie do 20 rokov na svetovom šampionáte vo Švédsku.Slovenská mužská reprezentácia sa na zraze stretne v pondelok 4. novembra. O dva dni neskôr sa presunie do Landshutu, kde absolvuje v stredu večer jeden tréning a vo štvrtok od 12.30 prvý duel proti Rakúsku. V sobotu od 18.00 nastúpi proti domácemu Nemecku a v nedeľu od 11.30 proti Dánsku.

Nominácia Slovenska na Nemecký pohár 2024 v Landshute (6.-10. novembra 2023):



brankári: Rastislav ELIAŠ (IFK Helsinki), Matej TOMEK (Litvínov)



obrancovia: Marek ĎALOGA (Kometa Brno), Andrej GOLIAN (Slovan Bratislava), Michal IVAN (Liberec), Marek KORENČÍK (Olomouc), Dávid MUDRÁK (Hradec Králové), Rayen PETROVICKÝ (Liberec), Marko STACHA (Nitra), Oliver TURAN (Poprad)



útočníci: Samuel Buček (Nitra), Peter CEHLÁRIK (Leksand), Lukáš CINGEL (Kometa), Viliam ČACHO (Třinec), Martin FAŠKO-RUDÁŠ (Liberec), Patrik HREHORČÁK (Třinec), Matej KAŠLÍK (České Budějovice), Adam LUKOŠIK (Slovan), Jakub MINÁRIK (Slovan), Šimon PETRÁŠ (HC Košice), Kristián POSPÍŠIL (Kometa), Miloš ROMAN (Třinec), Samuel TAKÁČ (Slovan), Alex TAMÁŠI (Hradec Králové)



Program Nemeckého pohára:



Muži



Štvrtok 7. novembra, 12.30: Rakúsko – Slovensko



Sobota 9. novembra, 18.00: Nemecko – Slovensko



Nedeľa 10. novembra, 11.30: Dánsko – Slovensko





Ženy



Streda 6. novembra, 16.15 Slovensko – Maďarsko



Štvrtok 7. novembra, 16.15 Francúzsko – Slovensko



Piatok 8. novembra, 19.00 Nemecko – Slovensko