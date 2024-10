Shiffrinovej bude v úvode sezóny chýbať súperenie s Vlhovou

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová uviedla, že jej v úvode sezóny bude chýbať súperenie s Petrou Vlhovou. Zlatá olympionička z Pekingu sa stále venuje rehabilitácii po januárovom zranení kolena a na svahy by sa chcela vrátiť v decembri. Pre hviezdnu Shiffrinovú je už niekoľko rokov najväčšou konkurentkou v technických disciplínach.





Nová sezóna Svetového pohára sa začne už v sobotu obrovským slalom v Söldene, v sobotu sa predstavia lyžiarky a deň po nich muži. "Chýba mi naša rivalita, súboje v prvých pretekoch sezóny," citovala Shiffrinovú pred podujatím na ľadovci Rettenbach agentúra APA. S Vlhovou sa stretla počas prípravy v Argentíne: "Obe sme boli v rovnakom čase v Ushuaii a strávili sme spolu nejaký čas mimo zjazdovky, pozhovárali sme sa. Je skvelá, to je všetko, čo môžem povedať. Toto bežne nezažívame ako súperky, najmä v špičke, kde tlačíme jedna druhú na limit. Po pretekoch tak už nemáme chuť tráviť spolu čas." Vlhová sa vrátila na lyže v auguste po prvý raz od februárovej operácie kolena, zranila sa počas pretekov doma v Jasnej. Slovenská reprezentantka bude teraz v domácom prostredí naberať kondíciu a pripravovať sa v posilňovni.Shiffrinová rozprávala aj o rozruchu okolo jej rekordov, ktorý sa už podľa vlastných slov naučila akceptovať. Už teraz má historicky najviac triumfov v pretekoch SP (97) a v tejto sezóne sa očakáva, že pokorí magickú stovku. "Rozprávala som sa predtým s vami o tejto téme s prístupom 'och, zase čísla, rekordy'. Nechcem o nich rozprávať, nerozmýšľam nad tým. To je síce stále pravda, no priniesť do športu energiu nie je nikdy zlé a je jedno, či sa chcete rozprávať o rekordoch, štatistikách alebo hocičom inom. Momentálne cítim energiu od ľudí, ktorí hovoria o sto víťazstvách," vysvetlila Shiffrinová.Už skôr avizovala, že v tomto ročníku zrejme vynechá zjazdy pre náročný tréningový program. Táto disciplína patrí medzi tie, v ktorých nezískala malý glóbus, no zaznamenala štyri triumfy – naposledy v decembri v St. Moritzi. V minulej sezóne si však v zjazde v Cortine d'Ampezzo zranila koleno, čo ju vyradilo na niekoľko týždňov. Aj z tohto dôvodu brala nakoniec "iba" malý glóbus za slalom.