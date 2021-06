Nominácia Slovenska na Euro 2020 aj s Lobotkom, tréner Tarkovič berie až osem obrancov (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nechýbajú Hamšík ani Škriniar

V nominácii je až osem obrancov



Konečná nominácia Slovenska na ME 2021 vo futbale



26 hráčov



brankári (3): Martin Dúbravka (Newcastle United), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk), Marek Rodák (FC Fulham)

obrancovia (8): Peter Pekarík (Hertha Berlín), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Martin Valjent (RCD Mallorca), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (Inter Miláno), Denis Vavro (SSD Huesca), Tomáš Hubočan (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Sparta Praha)



stredopoliari (12): Marek Hamšík (IFK Göteborg), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Ján Greguš (Minnesota United), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Juraj Kucka (Parma Calcio), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Jakub Hromada (Slavia Praha), Róbert Mak (Ferencváros Budapešť), Vladimír Weiss (ŠK Slovan Bratislava), László Bénes (FC Augsburg), Lukáš Haraslín (Sassuolo Calcio), Tomáš Suslov (FC Groningen)



útočníci (3): Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam), Michal Ďuriš (Omonia Nikózia), Ivan Schranz (FK Jablonec)

Realizačný tím:

Štefan Tarkovič (hlavný tréner), Marek Mintál, Samuel Slovák (asistenti trénera), Miroslav Seman (tréner brankárov), Martin Rusňák (kondičný tréner), Michal Slyško (videoanalytik), Róbert Tomaschek (technický vedúci), Ján Baťalík, Vladimír Pener (lekári), Marián Drinka, Peter Hečko, Martin Nozdrovický (všetci fyzioterapeuti), Mário Prelovský (masér), Ján Beniak, Marek Košáň (kustódi)



2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič v stredu predpoludním oznámil konečnú nomináciu na majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. júna - 11. júla naprieč celým kontinentom.Zo širšieho 26-členného kádra, ktorý mal k dispozícii na sústredení v rakúskom Windischgarstene Tarkovič vyradil obrancu Jakuba Holúbeka , krídelníka Erika Jirku , stredopoliara Matúša Bera a aj zraneného útočníka Davida Strelca. Hrotový hráč ŠK Slovan Bratislava Strelec by sa zrejme ocitol v nominácii nebyť jeho zranenia v utorkovom prípravnom zápase s Bulharskom."Je mi ľúto, čo sa stalo Davidovi. Mohol byť v nominácii, je to hráč s veľkou budúcnosťou a perspektívou," skonštatoval Štefan Tarkovič na tlačovej konferencii vo Windischgarstene, ktorá sa objavila aj na facebookovom profile SFZ.K náročnosti situácie oznámiť hráčom novinku, že neboli nominovaní, 48-ročný odborník podotkol: "Je to stresujúca situácia pre každého trénera a zároveň maximálne nepríjemné. Ale zároveň je to aj zodpovednosť. Každý hráč má svoj život, kariéru a predstavy o tom všetkom. Bero má za sebou dobrú sezónu a napriek tomu v nominácii nie je. Povedať mu to nebolo jednoduché. Čo sa týka Alberta Rusnáka, ktorý s nami ani nebol v Rakúsku, viem o jeho hráčskych aj ľudských kvalitách Veľakrát uprednostnil reprezentáciu pred klubovým programom v USA. V jeho prípade však zavážila hráčska typológia. Napriek tomu nie je príjemné nenominovať takého hráča. Oznámil som mu to zvukovou správou po polnoci nášho času."Hlavný tréner národného tímu SR odpovedal aj na otázky týkajúce sa Stanislava Lobotku Lászlá Bénesa . Prvý mal počas sezóny minimum hernej praxe v SSC Neapol , druhý zasa predčasne odišiel z predchádzajúceho reprezentačného zrazu v marci tohto roku do svojho nemeckého klubu a už sa naspäť nevrátil."Stana Lobotku poznám dosť dlho na to, aby som vedel, čo v ňom je. V Neapole mal problém dostať sa na ihrisko. Mal tam obrovskú konkurenciu, ale bol v tréningovom procese, ktorý bol na top úrovni. Pre mňa je to však stále futbalista, ktorý vie reprezentácii pomôcť. Taký typ hráča nám chýba, a bol by som nerád, keby sme takého hráča nemali na majstrovstvách Európy. Diskutovali sme o tom v realizačnom tíme, rozhodnutie je spoločné. Čo sa týka Bénesa, udalosti z marca sme si vydiskutovali. Ja rád riešim veci priamo a tak to bolo aj v jeho prípade. Vo futbale sa také veci stávajú a nie je ich málo. Nie je dôvod na to, aby s nami nešiel na majstrovstvá Európy," skonštatoval reprezentačný tréner.V nominácii na ME nechýbajú stálice ako skúsení tridsiatnici Martin Dúbravka Juraj Kucka či Vladimír Weiss ml. a ani v súčasnosti najlepší slovenský futbalista a jeden z lídrov obrany šampióna Serie A Interu Miláno V záverečnom výbere sa objavilo až osem obrancov a medzi nimi aj Denis Vavro . A to aj napriek chybe, ktorá Slovákov v utorok v príprave proti Bulharom stála gól."Podobne ako Stano Lobotka má Denis kvalitu na svojom poste, na ktorom ho v reprezentácii potrebujeme. Ide o pozíciu stredného obrancu. Hancka berieme ako alternatívu naľavo, máme viac možností ako to vzadu vyskladať. V prípade Vavra bol pre mňa dôležitý aj rozhovor s hráčom ako aj to, ako pristúpil k tréningovému kempu," prezradil Tarkovič.Zápasovú generálku na ME absolvujú Slováci proti Rakúšanom v nedeľu 6. júna od 17.30 h vo Viedni. V tomto zápase bude mať Tarkovič k dispozícii už len hráčov, ktorí sa zúčastnia na majstrovstvách Európy. Po tomto súboji Slováci ešte vycestujú na dva dni do Senca a odtiaľ sa už presunú do dejiska prvých dvoch zápasov na ME proti Poliakom a Švédom - ruského Petrohradu."V stredu večer budeme mať tímový míting a už zajtra začneme najdôležitejšiu fázu prípravy na zápas s Rakúskom a potom aj na záverečný turnaj majstrovstiev Európy. Odteraz už budeme pracovať cielene len s hráčmi, ktorých budeme mať na ME," dodal Tarkovič.