Pekarík sa v reprezentácii dostal exkluzívneho klubu stovkárov, naháňa Škrtela, Karhana a Hamšíka

Najviac zápasov v drese reprezentácie Slovenska vo futbale (stav k 1. 6. 2021):

Marek Hamšík (2006 - ???) 126 zápasov / 26 gólov

Miroslav Karhan (1995 - 2011) 107 /14

Martin Škrtel (2004 - 2019) 104 / 6

Peter Pekarík (2006 - ???) 100 / 2

Ján Ďurica (2004 - 2017) 91 / 4

Róbert Vittek (2001 - 2016) 82 / 23

Juraj Kucka (2008 - ???) 82 / 10

Tomáš Hubočan (2006 - ???) 69 / 0

Vladimír Weiss ml. (2009 - ???) 68 / 7

Stanislav Šesták (2004 - 2016) 66 / 13





2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Peter Pekarík je prototyp futbalového profesionála a hrdého reprezentanta. Ako krajný obranca nevyniká prílišnou tvrdosťou či tvorivosťou.Jeho najdôležitejšie futbalové vlastnosti sú poctivosť a spoľahlivosť v plnení defenzívnych, ale aj ofenzívnych úloh.V utorok v prípravnom zápase proti Bulharom (1:1) si obliekol reprezentačný dres Slovenska po stý raz a dostal sa tak do exkluzívneho klubu.Jeho členmi sú v národnom tíme Slovenska iba súčasný kapitán Marek Hamšík (126 zápasov) a dvaja niekdajší reprezentační "srdciari" z obrany Miroslav Karhan (107) a Martin Škrtel (104).Na piatom mieste sa v tabuľke reprezentačnej dlhovekosti nachádza Ján Ďurica s 91 zápasmi. Spomedzi aktívnych hráčov je po Hamšíkovi a Pekaríkovi najvyššie Juraj Kucka s 82 duelmi."Je to pre mňa výnimočný pocit. Každý reprezentačný zápas prežívam veľmi intenzívne a emocionálne. Viackrát som už spomínal, že reprezentačný dres je pre mňa tá najväčšia pocta v kariére. Dosiahnuť takúto métu nie je jednoduché. Keď sa obzriem do minulosti, prvý štart som si pripísal v roku 2006 v Spojených arabských emirátoch. Odvtedy uplynulo krásnych pätnásť rokov a na každý zápas v národnom tíme mám nádherné spomienky,“ uviedol Peter Pekarík ešte pred duelom s Bulharskom, v ktorom mal na rukáve na znak uznania od trénera aj kapitánsku pásku.Tridsaťštyriročný Pekarík odohral na pravej strane obrany celý zápas. V závere musel byť ošetrovaný, ale mal by byť v poriadku. "Po zablokovanej strele mi stiahlo stehenný sval. Bol to kŕč, ktorý som rozbehal, takže by malo byť všetko v poriadku,“ uviedol Pekarík pre denník Šport a ďalej pokračoval."Zápas som prežíval veľmi emotívne. Už pred ním som vravel, že méta 100 zápasov v národnom tíme pre mňa veľa znamená. Som za ňu neskutočne vďačný,“ dodal.Pekarík nechýba v nominácii Štefana Tarkoviča na ME 2021. V prípade priaznivých okolností a postúpenia Slovenska do osemfinále by sa rodák z Dolného Hričova mohol dostať so 104 zápasmi v najcennejšom drese na úroveň Martina Škrtela.