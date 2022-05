Nominácia Slovenska na MS v hokeji 2022 je známa, Ramsay berie do Fínska aj troch „násťročných“

Húska sa pripojí k tímu v utorok

Traja brankári, osem obrancov a 14 útočníkov

Nemec, Slafkovský, Sýkora



Nominácia Slovenska na MS v hokeji 2022



zdroj SZĽH



Brankári: Patrik Rybár, Matej Tomek, Adam Húska.



Obrancovia: Martin Bučko, Peter Čerešňák, Daniel Gachulinec, Martin Gernát, Mário Grman, Michal Ivan, Šimon Nemec, Mislav Rosandič.



Útočníci: Andrej Kollár, Michal Krištof, Róbert Lantoši, Adam Liška, Mário Lunter, Jakub Minárik, Kristián Pospíšil, Pavol Regenda, Miloš Roman, Juraj Slafkovský, Adam Sýkora, Samuel Takáč, Alex Tamáši, Tomáš Tatar.



Patrik Rybár, Matej Tomek, Adam Húska.Martin Bučko, Peter Čerešňák, Daniel Gachulinec, Martin Gernát, Mário Grman, Michal Ivan, Šimon Nemec, Mislav Rosandič.Andrej Kollár, Michal Krištof, Róbert Lantoši, Adam Liška, Mário Lunter, Jakub Minárik, Kristián Pospíšil, Pavol Regenda, Miloš Roman, Juraj Slafkovský, Adam Sýkora, Samuel Takáč, Alex Tamáši, Tomáš Tatar.

9.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie pred stredajším odletom na majstrovstvá sveta do Fínska zverejnilo záverečnú nomináciu na šampionát, nedostali sa do nej obranca Adam Jánošík Adrián Holešinský . Oboch z kádra vyradil "limitujúci" zdravotný stav.Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), tím SR na MS odletí s historicky najmladším kádrom, jeho vekový priemer je 24,44 roka."Počas víkendu sa situácia vykryštalizovala v súvislosti so zdravotným stavom niektorých hráčov. Vyšetrenie, ktoré absolvoval Martin Gernát , ukázalo, že nie je natoľko vážne, aby nemohol cestovať na šampionát. Naopak, u Adriána Holešinského malo limitujúci charakter. Nepocestuje s nami na majstrovstvá sveta ani on, ani Adam Jánošík, ktorý mal pozitívny test na koronavírus," informoval prostredníctvom krátkeho videorozhovoru na zväzovom webe generálny manažér výberu SR Miroslav Šatan.Už po sobotňajšej zápasovej generálke, v ktorej Slováci zdolali v Žiline Francúzov 2:0, realizačný tím slovenskej reprezentácie vyradil z kádra brankára Dominika Riečického, obrancu Patrika Kocha aj útočníkov Mareka Valacha s Jozefom Balážom. V utorok by sa mal k slovenskému výberu pripojiť gólman Adam Húska.V 25-člennej nominácii na šampionát figurujú traja brankári, osem obrancov a štrnásť útočníkov. Prvý súboj na MS čaká Slovákov už v piatok, keď nastúpia proti Francúzom. V tom čase však na turnajovej súpiske bude pravdepodobne 23 mien."Dvaja hráči, pravdepodobne Sýkora a Bučko, budú čakať na šancu. Necháme si dve miesta voľné a uvidíme, ako sa vyvinie situácia v play-off NHL. Máme viacero možností, sme pripravení s nimi pracovať. Dôležité bude, ako dopadnú kluby, v ktorých títo hráči a pôsobia a či ich po konci sezóny uvoľnia. Do celého procesu prehovoria aj potreby mužstva, ktoré sa ukážu po prvých zápasoch. Budeme flexibilní,“ pokračoval Miroslav Šatan na HockeySlovakia.sk.Slovensko vstúpi do MS 2022 opäť s najmladším kádrom v histórii, pričom národným "rekordom" je 24,75 roka z vlaňajška. Vo výbere SR sú aj traja "násťroční" hokejisti - Adam Sýkora (17 rokov), Šimon Nemec Juraj Slafkovský (obaja 18)."Nebolo naším zámerom prekonať vlastný rekord. Generačná obmena a omladenie kádra ide samospádom a prirodzene. Máme v tíme kopec mladých hráčov hladných po úspechu. Verím, že sa to ukáže na ich výkonoch na majstrovstvách sveta," pokračoval GM Šatan.Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa aktuálne pripravujú v Bratislave a do Helsínk odletia v stredu popoludní. Na šampionáte budú ich súpermi okrem Francúzov aj Nemci, Kanaďania, Švajčiari, Kazachovia, Taliani a Dáni.