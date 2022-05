MS2022: Slováci odletia do Helsínk s historicky najmladším kádrom

Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo v pondelok nomináciu na majstrovstvá sveta vo Fínsku. V 25-člennom finálnom menoslove figurujú traja brankári, osem obrancov a štrnásť útočníkov, chýbajú obranca Adam Jánošík a útočník Adrián Holešinský, ktorých z účasti na MS vyradil zdravotný stav. Vo výbere nechýba obranca Martin Gernát, ktorému zranenie napokon nezabránilo v účasti na turnaji.



Slováci odletia do Helsínk v stredu s historicky najmladším kádrom. Jeho vekový priemer je 24,44 rokov. Realizačný tím už po sobotňajšom poslednom zápase v príprave na Kaufland Cupe proti Francúzsku (2:0) urobilo výraznejší rez kádrom. Opustili ho štyria hokejisti – brankár Dominik Riečický, obranca Patrik Koch a útočníci Marek Valach, Jozef Baláž. Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan zároveň informoval, že v utorok sa k národnému tímu pripojí brankár Adam Húska. Z 27 mien, ktoré zostali na predfinálnom nominačnom zozname, vypadli v pondelok ešte dve.



"Počas víkendu sa situácia vykryštalizovala v súvislosti so zdravotným stavom niektorých hráčov. Vyšetrenie, ktoré absolvoval Martin Gernát, ukázalo, že nie je natoľko vážne, aby nemohol cestovať na šampionát. Naopak, u Adriána Holešinského malo limitujúci charakter. Nepocestuje s nami na majstrovstvá sveta ani on, ani Adam Jánošík, ktorý mal pozitívny test na koronavírus," informoval Miroslav Šatan prostredníctvom krátkeho videorozhovoru na webe hockeyslovakia.sk.

Na šampionátovú súpisku vedenie národného tímu pred úvodným duelom proti Francúzsku zapíše pravdepodobne len 23 mien. „Dvaja hráči, pravdepodobne Sýkora a Bučko, budú čakať na šancu. Necháme si dve miesta voľné a uvidíme, ako sa vyvinie situácia v play off NHL. Máme viacero možností, sme pripravení s nimi pracovať. Dôležité bude, ako dopadnú kluby, v ktorých títo hráči a pôsobia a či ich po konci sezóny uvoľnia. Do celého procesu prehovoria aj potreby mužstva, ktoré sa ukážu po prvých zápasoch. Budeme flexibilní,“ dodal Šatan na margo možných posíl z NHL, medzi ktoré spadajú Martin Fehérváry, Erik Černák či Adam Ružička.



Vekový priemer 25-členného záverečného nominačného zoznamu bude v stredu, v deň odletu do Fínska, 24,44 rokov. Hoci sa v priebehu šampionátu môže zvýšiť, platí, že Slovensko vstúpi do MS s historicky najmladším kádrom. Ešte mladším, než vyslalo vlani s vekovým priemerom 24,75 rokov a prívlastkom historicky najmladší. Súčasnú strednú mieru znižujú predovšetkým traja tínedžeri – sedemnásťročný Adam Sýkora a osemnásťroční Šimon Nemec s Jurajom Slafkovským. "Nebolo našim zámerom prekonať vlastný rekord. Generačná obmena a omladenie kádra ide samospádom a prirodzene. Máme v tíme kopec mladých hráčov hladných po úspechu. Verím, že sa to ukáže na ich výkonoch na majstrovstvách sveta,“ vysvetlil Šatan.

Slovenská hokejová reprezentácia sa zišla v pondelok popoludní na poslednom prípravnom kempe pred odletom do Fínska. V Bratislave absolvujú zverenci trénera Craiga Ramsayho ešte tri tréningy a v stredu popoludní z bratislavského letiska naberú kurz Helsinki. Po dvojdňovej adaptácii vo fínskej metropole vstúpia do svetového šampionátu v piatok 13. mája od 15.20 SELČ proti Francúzsku. V nasledujúcich dňoch budú o postup do štvrťfinále bojovať postupne proti Nemecku, Kanade, Švajčiarsku, Kazachstane, Taliansku a Dánsku.

Záverečná nominácia SR na MS vo Fínsku:



brankári: Patrik Rybár, Matej Tomek, Adam Húska



obrancovia: Martin Bučko, Peter Čerešňák, Daniel Gachulinec, Martin Gernát, Mário Grman, Michal Ivan, Šimon Nemec, Mislav Rosandič



útočníci: Andrej Kollár, Michal Krištof, Róbert Lantoši, Adam Liška, Mário Lunter, Jakub Minárik, Kristián Pospíšil, Pavol Regenda, Miloš Roman, Juraj Slafkovský, Adam Sýkora, Samuel Takáč, Alex Tamáši, Tomáš Tatar