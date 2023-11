Nominácia Slovenska na Nemecký pohár so zmenami, tréner Ramsay ich musel urobiť štyri

Až štyria nováčikovia

11 hráčov zo slovenskej extraligy

6.11.2023 (SITA.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay musel pred tohtotýždňovým turnajom o Nemecký pohár v Landshute urobiť niekoľko zmien.Na pondelkový zraz totiž nemohli doraziť obrancovia Mário Grman Dávidom Mudrákom a útočníci Peter Zuzin Adriánom Holešinským , z hry ich vyradili zranenia resp. choroba.Ich miesto v národnom tíme zaujmú Samuel Hain Marek Korenčik s Andrejom Kukučom. Informuje o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). V pôvodnej nominácii boli dvaja nováčikovia - útočníci Matej Kašlík a Silvester Kusko - v pondelok však budú až štyria.V najcennejšom drese v seniorskom výbere totiž ešte nehrali ani Korenčik ani Kukuča. Obranca Marek Korenčík je hráčom Dukly Michalovce, no aktuálne hosťuje v Slovane Bratislava.Andrej Kukuča vo farbách HK Poprad v tohtosezónnych 17 dueloch nazbieral do produktivity 18 bodov za 10 gólov a 8 asistencií."Keďže vypadol Grman, vybrali sme si Haina, teda podobný typ hokejistu, ktorý je využiteľný v oslabeniach, dobre pracuje v defenzívnej zóne. Kukuča aj Šiška sú veľmi produktívni vo svojich tímoch. Obaja majú zároveň dobré proporcie na útočníkov. Korenčik bol povolaný prakticky na poslednú chvíľu. Veľmi sa páčil Craigovi Ramsaymu, ktorý ho dlhší čas sledoval. Je prototyp hráča, ktorý nám zapadol na uvoľnené obranné miesto v zostave," informoval na zväzovom webe asistent trénera Peter Frühauf.Na pondelkovom zraze v Bratislave budú len jedenásti hráči zo slovenskej extraligy a tucet z najvyššej českej hokejovej súťaže. Slováci doma absolvujú dva tréningy a do dejiska turnaja sa presunú v stredu. Na tohtoročnom Nemeckom pohári si od štvrtka do nedele zmerajú sily postupne s výbermi Rakúska (utorok 9. novembra o 12.30 h), Dánska (sobota 11. novembra o 11.00 h) a Nemecka (nedeľa 12. novembra o 14.30 h).