Djokovič zdolal Dimitrova a v Paríži získal 40. titul z turnajov Masters

6.11.2023 (SITA.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič ovládol mužskú dvojhru na turnaji ATP v Paríži, keď v nedeľňajšom finále triumfoval nad Bulharom Grigorom Dimitrovom vo dvoch setoch 6:4, 6:3. Pre 36-ročného rodáka z Belehradu to bol rekordný siedmy titul na podujatí Masters v meste pod Eiffelovkou. Djokovič celkovo zaznamenal jubilejný 40. titul na turnajoch kategórie Masters 1000.Djokovič v Paríži na ceste do finále odohral až tri trojsetové zápasy. Duel o trofej však preňho bol o čosi ľahší.„Neuveriteľné. Dokázal som ho vyhrať po pre mňa dosť náročných tohtotýždňových okolnostiach,“ povedal Djokovič, ktorého v Paríži trápila žalúdočná viróza.„V podstate som bol na pokraji prehry v troch zápasoch za sebou - vo štvrtok, piatok a sobotu... Bol som veľmi blízko k tomu, aby som tie zápasy prehral a nejako sa mi podarilo nájsť silu navyše, keď to bolo potrebné,“ dodal Djokovič, ktorý od júlovej prehry vo finále Wimbledonu so Španielom Carlosom Alcarazom neprehral ani jeden zápas.Djokovič mal vo finále od začiatku úplnú kontrolu nad priebehom stretnutia. Naopak, Dimitrov začal nesmelo, nechal svojho súpera diktovať hru a nenašiel správny rytmus. Vo vzájomných dueloch proti Djokovičovi si tak zhoršil bilanciu na 1:12.„Myslím si, že zápas bol vyrovnanejší, ako naznačuje skóre, ale pre mňa je to ďalšie úžasné víťazstvo. Som veľmi hrdý na to, čo som dosiahol, vzhľadom na tento týždeň,“ skonštatoval Srb.Djokovič zvýšil svoj náskok pred Alcarazom na čele rebríčka ATP na 1 490 bodov, a tak je čoraz pravdepodobnejšie, že po rekordný ôsmy raz zakončí rok ako najlepšie hodnotený hráč.