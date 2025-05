Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie: Calzona premiérovo povolal Prekopa, Hájovského a Fialu

V nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Francesca Calzonu na júnové prípravné zápasy s Gréckom a Izraelom figuruje premiérovo trojica hráčov. Taliansky kouč povolal dvojicu Tadeáš Hájovský a Adrian Fiala z AS Trenčín, debut môže zažiť aj útočník Erik Prekop z Baníka Ostrava. Slováci nastúpia najskôr v sobotu 7. júna o 20.45 SEČ v gréckom Heraklione proti domácemu výberu. O tri dni neskôr sa v rovnakom čase stretnú na neutrálnej pôde v maďarskom Debrecíne s reprezentáciou Izraelu.





Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na prípravné zápasy v Grécku (7. júna) a Izraelu (10. júna)

V menoslove, ktorý zahŕňa troch brankárov a 25 hráčov, figurujú aj stálice národného tímu. Nechýba kapitán Milan Škriniar, jeho defenzívny kolega Dávid Hancko či opora stredu poľa Stanislav Lobotka, ktorý prišiel napriek zdravotným ťažkostiam. „Prichádza po zranení. Jeho situácia sa lepší. Uvidíme, v akom stave príde na zraz a potom rozhodneme o jeho nominácii na zápasy,“ povedal Calzona na úvod štvrtkovej tlačovej konferencie. Zranenie trápi aj krídelníka Lukáša Haraslína. „Má tiež problémy. Myslím si, že bude veľmi náročné, aby zasiahol do zápasov. Podobne aj pri ňom sa rozhodneme, keď príde,“ doplnil kormidelník.Slovákov čakajú previerky, ktoré sú súčasťou prípravy na kvalifikáciu MS. „Sú to prípravné zápasy, ale my k nim musíme pristúpiť s plnou vážnosťou. Je to pre nás príprava na jesennú kvalifikáciu. Sú nominovaní noví hráči, ktorých chcem vidieť pracovať pod naším vedením. Budú mať päť-šesť dní, aby ukázali, či sú pripravení zasiahnuť do zápasov,“ povedal Calzona.V nominácii nie sú hráči, ktorých čaká domáci európsky šampionát do 21 rokov. Šancu z mladších dostali práve Hájovský a Fiala. Devätnásťročný Hájovský odohral v drese Trenčína v najvyššej slovenskej súťaži 31 duelov, jeho o rok starší tímový spoluhráč nastúpil na 22 stretnutí. Práve ich vyťaženosť rozhodla o tom, že sa ocitli v Calzonovom výbere. „Dostali šancu pre to, že hrali prakticky stále. Majú charakteristiky, s ktorými by sa mohli adaptovať na náš štýl hry. Sledujeme veľa mladých hráčov,“ poznamenal Calzona.Calzona eviduje aj ďalší problém slovenského futbalu. Je ním vysoký vekový priemer mužstva. „Potrebujeme obmieňať generáciu, pretože po Čiernej Hore sme druhý najstarší tím v Európe. Viacero hráčov má cez 30 rokov. Potrebujeme omladzovať reprezentáciu, aj keď niektorí mladší hráči ešte nie sú na tejto úrovni. Chceme ich vidieť, či majú potenciál do budúcna. Máme málo hráčov narodených po roku 2000. Už by mali tvoriť aspoň polovicu tímu. Gréci majú napríklad deväť hráčov narodených po tomto roku. Povolali aj ročníky 2006 či 2007. V tomto zaostávame za ostatnými tímami,“ uvedomuje si 56-ročný Talian.Dvadsaťsedemročný útočník Prekop bol v hľadáčiku reprezentácie dlhšie. Šancu dostal až po sezóne, v ktorej obsadil s Baníkom tretiu priečku v českej lige a v 32 zápasoch strelil osem gólov. „Nemôžem ovplyvniť to, čo si myslí verejnosť. Takisto som počúval, že Prekop mal byť povolaný už skôr. To sa nestalo, pretože nemal medzinárodnú skúsenosť. Je to jeho prvý rok, čo sa mu darilo, dal góly a pravidelne nastupoval. Máme na tejto pozícii Strelca, ktorému sa darí v Slovane. Boženík možno nie je v ideálnom období svojej kariéry, ale má dlhoročnú skúsenosť na medzinárodnej úrovni,“ povedal Calzona k povolaniu Prekopa. Prvýkrát od septembra 2022 dostal dôveru aj krajný obranca David Hrnčár.



Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava



Obrancovia: Peter Pekarík (Dynamo České Budějovice), Norbert Gyömbér (Al-Kholood Club), David Hrnčár (FCV Dender), Denis Vavro (VfL Wolfsburg), Matúš Kmeť (Górnik Zabrze), Ľubomír Šatka (Samsunspor), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ivan Mesík (Heracles Almelo), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Samuel Kozlovský (Widzew Lodž)



Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ondrej Duda (Hellas Verona), László Bénes (1. FC Union Berlín), Matúš Bero (VfL Bochum 1848), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín)



Útočníci: Ivan Schranz (Slavia Praha), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha), Ľubomír Tupta (Widzew Lodž), Adrian Fiala (AS Trenčín), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Róbert Boženík (Boavista), Samuel Mráz (Motor Lubin), Erik Prekop (FC Baník Ostrava)