Nominácie do súťaže Vedec roka SR 2020 je stále možné posielať, urobiť a tak dá do polovice apríla

5.4.2021 (Webnoviny.sk) - Termín na predkladanie nominácií do súťaže Vedec roka SR 2020 organizátori predĺžili do 15. apríla. Štátne aj súkromné inštitúcie zaoberajúce sa výskumom tak majú ešte desať dní na zaslanie prihlášok. Informovalo o tom Centrum vedecko-technických informácií SR na svojej webovej stránke.Ako priblížilo, zámerom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a dostať ich do povedomia verejnosti.Vedcov možno nominovať v kategóriách Vedec roka SR, Inovátor roka, Technológ roka, Osobnosť medzinárodnej spolupráce a tiež v kategórii Mladý vedecký pracovník, ktorá je určená pre vedcov do 35 rokov. Po prijatí nominácie prihlasovateľom organizátori zašlú akceptačný mail. Nominácie od fyzických osôb však nebudú akceptovať.Minulý rok titul Vedec roka získal fyzik Peter Skyba z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (SAV).Cenu dostal za vedecké výsledky dosiahnuté pri štúdiu vlastností kondenzovaných látok pri veľmi nízkych teplotách, najmä supratekutého hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu. Skyba sa venuje výskumu fyziky veľmi nízkych teplôt takmer 40 rokov.V kategórií mladý vedecký pracovník zabodoval Cyril Rajnák z Katedry chémie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a titulom Inovátor roka bol ocenený Jána Híveša z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.Technológom roka sa stal Emil Spišák z Ústavu technologického a materiálového inžinierstva Technickej univerzity v Košiciach. Titul Osobnosť medzinárodnej spolupráce dostal Dušan Galusek z Centra pre funkčné a funkcionalizované sklá z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.Ocenenie každoročne udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR spolu so SAV a Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností. Súťaž sa koná od roku 1997.